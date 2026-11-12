Datenschutzverletzungen bei Kempinski und Restaurant Borchardt

Zwei berühmte Berliner Einrichtungen, Kempinski Hotels und das Restaurant Borchardt, wurden Opfer von Cyberangriffen. Es kam zum Abfluss von Gästedaten wie Namen und Kontaktdaten über Drittanbieter-Systeme. Das Unternehmen warnt vor Phishing-Nachrichten und rät zur Vorsicht bei Zahlungsaufforderungen.

In der deutschen Hauptstadt Berlin sind jüngst zwei signifikante Cyberangriff e auf renommierte gastronomische und hospitality-Einrichtungen bekannt geworden, die erhebliche Auswirkungen auf die Privatsphäre zahlreicher Gäste haben.

Bei diesen Vorfällen handelt es sich um gezielte Angriffe auf die IT-Infrastruktur des Luxushotel-Konzerns Kempinski, zu dem das weltweit bekannte Hotel Adlon gehört, sowie des traditionsreichen Berliner Restaurants Borchardt. Beide Fälle illustrieren die wachsende Bedrohungslage durch Cyberkriminalität im Dienstleistungssektor, bei der nicht nur technische Systeme, sondern vor allem die persönlichen Daten von Kunden im Fokus der Angreifer stehen. Die Incidents wurden von den betroffenen Unternehmen unterschiedlich kommuniziert, wobei Transparenz und der Schutz der Kundeninteressen im Vordergrund der öffentlichen Stellungnahmen standen.

Also read Borchardt: Hackerangriff auf Reservierungssystem – Gäste sollen vorsichtig sein

Kempinski bestätigt Datenleck bei Drittanbieter

Beim Kempinski-Konzern bestätigte man Mitte der Woche, dass Unbefugten über ein Sicherheitsloch bei einem technischen Drittanbieter Zugang zu einem Teil der Gästedaten verschafft wurde. Das Unternehmen informierte seine betroffenen Kunden per E-Mail und erklärte, dass ein Zugangsschlüssel des externen Dienstleisters missbraucht worden sei. Möglicherweise abgeflossene Informationen umfassen Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen sowie Details zu Buchungen und Aufenthaltsdauern. Kempinski betonte jedoch eindringlich, dass keine Zahlungsdaten wie Kreditkartendaten kompromittiert wurden.

Dennoch ließ das Hotelmanagement nicht aus, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass auch sensible Reisedokumente wie Pass- oder Visanummern betroffen sein könnten. Als unmittelbare Maßnahme wurde der betroffene Zugangsschlüssel nach Bekanntwerden des Vorfalls gesperrt.

Advertisement

Zudem hat Kempinski ein unabhängiges Cybersecurity-Unternehmengen beauftragt, die Vorfälle forensisch zu untersuchen, und die zuständigen Datenschutzbehörden informiert. Besonders alarmierend ist jedoch eine darauf folgende Welle von Phishing-Angriffen. Kriminelle geben sich als Hotelmitarbeiter aus und senden massenhaft Nachrichten über E-Mail, SMS oder WhatsApp, die teils echte Buchungsdaten enthalten, um Vertrauen zu wecken. In diesen Nachrichten werden die Empfänger aufgefordert, Zahlungen über beigefügte Links zu bestätigen oder neue Kartendaten einzugeben.

Restaurant Borchardt meldet ebenfalls Cyberangriff

Kempinski warnt eindringst, keine Links anzuklicken, nicht zu antworten und im Falle einer bereits erfolgten Dateneingabe die Bank sowie die Polizei zu kontaktieren. Parallel zu den Vorwürfen gegen Kempinski meldete auch das renommierte Restaurant Borchardt einen ähnlichen Sicherheitsvorfall. Laut einer Mitteilung auf der offiziellen Webseite des Hauses wurde das externe Reservierungssystem Ziel eines Cyberangriffs. Das interne System, auf dem die Daten lokal gespeichert sind, blieb hiervon laut eigenen Angaben unberührt und gilt als sicher.

Im Gegensatz zum Hotelkonzern äußerte sich das Restaurant Borchardt zunächst sehr zurückhaltend zu möglichen konkreten Datenabflüssen, riet Betroffenen jedoch dringend davon ab, Zahlungsaufforderungen zu Folge zu leisten. Sollten Gäste in den vergangenen Stunden E-Mails mit verdächtigen Links oder Zahlungsaufforderungen erhalten haben, sollen diese umgehend gelöscht werden. Aufgrund der besonderen Klientel des Restaurants, zu der viele Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gehören, sind die dort gespeicherten Reservierungsdaten von höchster Sensibilität. Auch hier prüfen die Verantwortlichen derzeit die weiteren rechtlichen und technischen Schritte.

Datenschutzbehörden beobachten Entwicklung aufmerksam

Die Vorfälle bei beiden etablierten Berliner Institutionen zeigen deutlich, wie angreifbar moderne Abhängigkeiten von Drittanbieter-Systemen sein können und wie wichtig es ist, dass sowohl Unternehmen als auch Kunden wachsam bleiben, um sich vor betrügerischen Nachahmern zu schützen, die von solchen Sicherheitslücken profitieren wollen. Die Datenschutzbehörden in Berlin und auf Bundesebene beobachten die Entwicklung aufmerksam, da der Missbrauch personenbezogener Daten im Hospitality-Bereich zu schwerwiegenden Identitätsdiebstählen führen kann.