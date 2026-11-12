Datenschutzvorfall bei Kempinski: Hotelgäste warnen vor Betrugs-E-Mails

Kempinski bestätigt Datenleck nach unbefugtem Zugriff. Gäste erhalten Warnung vor Betrugsversuchen mit echten Buchungsdaten. Keine Zahlungsinformationen abgeflossen.

Die Luxushotelgruppe Kempinski hat am Mittwochabend einen schwerwiegenden Datenschutz vorfall bekannt gegeben. Das Unternehmen informierte seine Kunden per E-Mail über einen unbefugten Zugriff auf technische Systeme durch einen Drittanbieter. Dieser Sicherheitsverstoß betrifft Gäste weltweit, wobei das bekannte Berliner Hotel Adlon als Teil der Gruppe ebenfalls betroffen ist.

Hergang des Sicherheitsvorfalls bei Kempinski

Ein Zugangsschlüssel eines technischen Dienstleisters wurde von einer unbefugten Person missbraucht, um auf Kundendaten zuzugreifen. Kempinski gab an, dass nach Bekanntwerden des Vorfalls der betroffene Zugangsschlüssel sofort gesperrt wurde. Um die Sicherheit der Systeme weiter zu gewährleisten, hat das Unternehmen unverzüglich eine Untersuchung mit einem unabhängigen Cybersecurity-Spezialisten in Auftrag gegeben.

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Darüber hinaus hat Kempinski die zuständigen Datenschutzbehörden über den Vorfall informiert. Das Management betont, dass keine Daten von Zahlungskarten abgeflossen sind. Allerdings können Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen sowie Reservierungsdetails betroffen sein. Das Unternehmen schließt ebenfalls nicht aus, dass sensible Dokumente wie Pass- oder Visanummern in die Hände Dritter gelangt sein könnten.

Welle von Betrugsnachrichten an Hotelgäste

Besonders besorgniserregend ist eine damit verbundene Welle von Betrugsversuchen gegen die betroffenen Kunden. Angebliche Hotelmitarbeiter schreiben Gäste derzeit per E-Mail, SMS oder WhatsApp an. Diese Nachrichten enthalten teils echte Buchungsdaten wie Bestätigungsnummern und Aufenthaltszeiträume, die aus dem Datenleck stammen.

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Die Betrugsnachrichten fordern die Empfänger auf, eine Zahlung über einen bereitgestellten Link zu bestätigen oder Kartendaten neu einzugeben. Kempinski rät allen betroffenen Gästen eindringlich dazu, keine solchen Links anzuklicken und nicht auf die Nachrichten zu antworten. Das Unternehmen betont, dass es Zahlungsdaten niemals per Link anfordert.

Handlungsempfehlungen und weitere Schritte

Falls Gäste bereits Zahlungsdaten auf den gefälschten Links eingegeben haben, sollten sie die betroffene Kreditkarte sofort sperren und ihre Bank informieren. Zudem wird dringend empfohlen, Anzeige bei der Polizei zu erstatten. Gäste sollten das Hotel nur über die auf der offiziellen Website angegebenen Kontaktwege kontaktieren.

Die aktuellen Maßnahmen zielen darauf ab, den weiteren Schaden für die Kunden zu begrenzen und die IT-Sicherheit der Gruppe langfristig zu stabilisieren. Kempinski bleibt nach eigenen Angaben in engem Austausch mit den Experten, um die Ausmaße des Datenabflusses präzise zu bestimmen. Die Kommunikation mit den Gästen soll transparent bleiben, solange rechtliche und sicherheitstechnische Anforderungen dies zulassen.