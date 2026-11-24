Ein mysteriöser Zettel findet sich am Parkplatz des FC Bayern München. Eine unbekannte Weißrussin sucht dort laut Anzeige einen Partner.

Am Besucherparkplatz neben der Geschäftsstelle des FC Bayern München wurde kürzlich ein auffälliges Dokument entdeckt. Auf einem Laternenpfosten klebte ein DIN-A4-Zettel, der als persönliche Dating-Anzeige konzipiert war. Die unbekannte Absenderin gibt an, aus Weißrussland zu stammen und sich aktuell in München aufzuhalten.

Die inserierende Person bezeichnet sich selbst als attraktive, charmante und sportliche Weißrussin. Sie besitzt einen diplomatischen medizinischen Abschluss und befindet sich zur Zeit in einer Ausbildung. Die Anzeige zielt ausdrücklich auf eine ernsthafte und langfristige Partnerschaft ab. Dabei sucht sie einen Mann mit gesunden Lebensgewohnheiten und einem ähnlichen sportlichen Hintergrund.

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Detaillierte Angaben zur gesuchten Partnerin

In dem Ausdruck werden spezifische Wünsche an den potenziellen Lebenspartner formuliert. Die Frau beschreibt sich selbst als von M bis L Statur und betont ihre Herzlichkeit und Aufrichtigkeit. Gesucht wird ein liebevoller und lebensfroher Sportler, der ebenfalls Wert auf einen gesunden Lebensstil legt. Um Kontakt aufzunehmen, hat die Unbekannte ihre Handynummer direkt auf den Zettel gedruckt.

Die Herkunft der Anzeige bleibt zunächst ungeklärt. Es ist nicht sicher, ob es sich um eine echte Vermittlungswünsche handelt oder ob ein Dritter einen Scherz auf Kosten der angeblichen Weißrussin macht. Die unter der Telefonnummer angegebene Person war am Dienstagvormittag nicht für Stellungnahmen erreichbar. Die Redaktion versuchte mehrmals, die Nummer zu kontaktieren, ohne Erfolg zu haben.

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Kontrast zum Champions League Trainingslager

Der Fundort der Anzeige steht in unmittelbarer Nähe zum aktuellen Geschehen rund um die Profimannschaft. Nur wenige Meter von dem geheimen Abschlusstraining entfernt wurde der Zettel am Dienstagmittag entdeckt. In dieser Zeit absolvierten die Spieler unter der Leitung von Trainer Vincent Kompany ihre letzten Vorbereitungen. Die Atmosphäre auf dem Platz war hochkonzentriert und von sportlicher Ernsthaftigkeit geprägt.

Der Fokus der Athleten galt dem kommenden Auswärtsspiel in der Champions League. Dieses wichtige Spiel findet gegen den OSC Lille statt. Die Partie ist für Mittwoch um 21 Uhr angesetzt. Für die Übertragung sind DAZN und ein Liveticker auf BILD.de geplant. Die Stars des Double-Siegers hatten in diesem Moment andere Prioritäten als persönliche Werbung.

Ironie des Fundorts am Trainingsgelände

Trotz der privaten Natur der Anzeige bietet der Standort eine gewisse ironische Komponente. Die gesuchte Frau sucht explizit einen sportlichen Partner. Ein Fußballer des FC Bayern wäre statistisch gesehen eine sehr passende Zielgruppe für diese Kriterien. Die Entfernung zwischen dem Laternenpfosten und dem Trainingsfeld war dabei verschwindend gering.

Die Unbekannte wünscht sich einen Mann, der ihre Werte teilt und bereit ist, eine feste Bindung einzugehen. Die Kombination aus medizinischem Hintergrund und sportlicher Aktivität ist in der Anzeige deutlich hervorgehoben. Dass genau dieser Zettel in der Nähe der Kaderspieler auftauchte, ist ein Zufall. Die Spieler konzentrierten sich jedoch voll auf den Gegner aus Lille.

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Weiterer Verlauf und Medienberichterstattung

BILD berichtete erstmals über den mysteriösen Zettel, der am Parkplatz aufgeklebt war. Dennis Brosda fertigte ein Foto des Dokuments an, das im Zusammenhang mit dem Bericht veröffentlicht wurde. Die Zeitung versuchte, Klarheit über die Identität der Inserentin zu bekommen. Bislang blieb jede Kontaktversuch erfolglos.

Die Fans und Mitarbeiter des Vereins parken ihre Fahrzeuge täglich an dieser Stelle. Der Parkplatz ist daher ein öffentlicher Bereich, der ständig frequentiert wird. Es ist möglich, dass andere Personen den Zettel bereits bemerkt haben. Ob die Suche nach dem Partner tatsächlich ernst gemeint ist, bleibt abzuwarten. Die Spekulationen in der Öffentlichkeit nehmen zu.