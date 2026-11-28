Wer am ersten Adventswochenende einen Spaziergang machen oder einen Weihnachtsmarkt besuchen möchte, muss sich dick einpacken. Denn es herrscht Dauerfrost in Sachsen. Dazu scheint aber die Sonne.

Wer am ersten Adventswochenende einen Spaziergang machen oder einen Weihnachtsmarkt besuchen möchte, muss sich dick einpacken. Denn es herrscht Dauerfrost in Sachsen. Dazu scheint aber die Sonne.

Dresden - Dauerfrost und Sonnenschein bestimmen das Wetter am ersten Adventswochenende in Sachsen. Bis zum Vormittag herrscht am Samstag streckenweise Glätte, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Tagesverlauf ziehen sich die Wolken zurück und die Sonne scheint. Gebietsweise herrscht Dauerfrost im Freistaat: Die Höchstwerte liegen bei eisigen minus ein bis plus ein Grad, im Bergland minus vier bis minus ein Grad.

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In der Nacht zum Sonntag ziehen von Westen her immer mehr Wolken auf, es bleibt aber trocken. Die Temperaturen sinken noch weiter auf minus fünf bis minus acht Grad, im Bergland minus vier bis minus zehn Grad. Vereinzelt wird es in der Nacht glatt. Der erste Advent am Sonntag wird laut DWD bewölkter, die meisten Aufheiterungen gibt es östlich der Elbe.