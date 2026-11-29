Dauerfrost zum ersten Advent in Berlin und Brandenburg
Die Temperaturen bewegen sich am ersten Advent kaum in den Plusbereich, vielerorts herrscht Dauerfrost in Berlin und Brandenburg. In den kommenden Tagen steigen die Werte aber langsam an.
Die Temperaturen bewegen sich am ersten Advent kaum in den Plusbereich, vielerorts herrscht Dauerfrost in Berlin und Brandenburg. In den kommenden Tagen steigen die Werte aber langsam an.
Berlin/Potsdam - Es bleibt frostig am ersten Advent in Berlin und Brandenburg. Neben Wolkenfeldern gibt es ein wenig Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Später ziehen von Westen her noch dichtere Wolken auf, es bleibt aber trocken. Mit Höchstwerten zwischen minus zwei Grad in der Uckermark und plus ein Grad in der Elbe-Elster-Niederung ist es weiterhin eisig kalt, vielerorts herrscht Dauerfrost.
In der Nacht zum Montag kann es im Nordwesten leichten, teils gefrierenden Regen geben – auf den Straßen ist Vorsicht geboten. Danach zieht teils dichter Nebel auf bei Tiefstwerten von minus ein bis minus vier Grad. Am Montag stehen dichte Wolken am Himmel, im Westen bleibt es länger neblig-trüb. Die Temperaturen steigen im Vergleich zu den Vortagen etwas an auf maximal ein bis drei Grad.
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