Dauerregen im November: Wetterexperten warnen vor Rekordniederschlägen in Deutschland und Frankreich

Der Deutsche Wetterdienst kündigt für die kommende Woche massive Niederschlagsmengen an. Experten wie Dominik Jung und Kachelmannwetter warnen vor Regenrekorden in mehreren Regionen Mitteleuropas.

Die trockene Wetterlage in Deutschland könnte bald einem massiven Regenereignis weichen. Wetterexperten warnen, dass der November durch hohe Niederschlagsmengen aufgefallen werden könnte, die teilweise historische Rekorde brechen könnten. Besonders betroffen sind der Nordosten, die Donau-Niederungen sowie das Saarland und die Pfalz.

DWD-Wetterprognose für Freitag und Samstag

Laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind die Temperaturen am Freitag noch relativ moderat. Im Nordosten und in den Donau-Niederungen wird meist hochnebelartige Bewölkung erwartet. Im Südwesten können sich ebenfalls Wolken bilden. Ab dem späten Nachmittag ist vereinzelt leichter Regen möglich, jedoch bleiben die Werte niedrig.

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Je nach Sonnenschein sind am Freitag Temperaturen zwischen 3 und 11 Grad Celsius zu erwarten. Hinzu kommt ein schwacher bis mäßiger Ostwind, der die gefühlte Temperatur möglicherweise noch senkt. Die Luftfeuchtigkeit ist bereits jetzt hoch, was das Risiko von Nebelbildung erhöht.

Auch am Samstag klettert das Thermometer laut DWD tagsüber nur auf 5 bis 10 Grad Celsius. Bei anhaltendem Dauernebel könnten die Werte sogar noch etwas niedriger ausfallen. Die Experten des DWD betonen, dass die Bedingungen in der Mitte des Landes besonders feucht und kühl bleiben werden. Eine deutliche Besserung der Situation ist für das Wochenende vorerst nicht absehbar.

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Dominik Jung warnt vor extremen Regensummen

Der Diplom-Meteorologe Dominik Jung gibt gegenüber BILD eine deutliche Warnung für den kommenden Montag ab. Für das Saarland, die Pfalz und Baden sollen binnen 48 Stunden Prognosen von 50 bis 80 Litern Niederschlag pro Quadratmeter vorliegen. Diese Menge entspricht der üblichen Regensumme eines gesamten normalen Novembers, die nun innerhalb weniger Tage abregnen wird.

Im Rhein-Main-Gebiet werden rund 30 bis 50 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet. Dominik Jung merkt an, dass der trockene Boden die Mengen zwar schnell aufsaugen könnte, die langfristige Trockenheit bleibt jedoch bestehen. Zwei nasse Tage würden das Defizit, das über Monate hinweg bestand, bei weitem nicht ausgleichen.

Noch heftiger trifft es voraussichtlich die französischen Nachbarn. In den Vogesen sind sogar 130 Liter pro Quadratmeter angekündigt. Zwar dürften die Bäche und Flüsse nach dem vorhergehenden Hitzesommer den Regen begrüßen, doch die langfristige Dürreproblematik löst auch dieser ergiebige Regen nicht.

Kachelmannwetter und Auswirkungen auf den Alltag

Laut dem YouTube-Kanal Kachelmannwetter kommt nächste Woche auf jeden Fall Bewegung ins Wettergeschehen. Je weiter man jedoch in die Zukunft blickt, umso schwieriger wird es, eine sichere Prognose abzugeben. Unsicherheiten in der Modellierung nehmen mit der Zeitspanne zu, weshalb Vorsicht geboten ist.

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Trotz der Unsicherheiten sollten Verbraucher vorsorglich mit einem Regenschirm rechnen. Die Wetterwende zeichnet sich bereits für Sonntag ab, wenn es in weiten Landesteilen stark bewölkt wird. Vor allem im Nordwesten ist örtlich geringer Regen zu erwarten. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 6 Grad in den Niederungen Bayerns und 13 Grad am Oberrhein sowie im Schwarzwald.