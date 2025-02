Daunenwaschen: So reinigen Sie Bettdecken und Kissen richtig

Tipps zum Waschen von Daunendecken und -kissen, damit die Federn erhalten bleiben und Bakterien abgetötet werden.

Daunen sind ein beliebtes Füllmittel für Bettdecken und Kissen , da sie einen angenehmen Temperaturausgleich bieten. Aber wie oft sollten Daunenprodukte eigentlich gewaschen werden und wie kann man das am besten tun, ohne die Federn zu beschädigen? Durch regelmäßiges Aufschütteln der Federn gelangt frische Luft ins Innere der Bettdecken und Kissen und lässt so den Nachtschweiß trocknen. Dadurch können die Textilien seltener gewaschen werden.

Dennoch ist es wichtig, Daunendecken und -kissen regelmäßig zu waschen, da Schweiß-, Schmutz- und Fettrückstände sowie Hausstaubmilben und ihre Hinterlassenschaften langfristig die Hygiene beeinträchtigen können und das Bett muffeln lassen.Daunen bestehen aus Keratin, einem eiweißbasierten Material. Viele handelsübliche Waschmittel enthalten Enzyme, die Proteine zersetzen. Diese können die Daunen beschädigen, da sie an den Faserstrukturen zersetzen. Daher ist es wichtig, ein enzymfreies Waschmittel zu verwenden, und zwar nur in geringer Konzentration (ein Drittel der normalen Menge). Vor dem Waschen sollten Sie die Daunenprodukte auf Löcher oder Risse untersuchen. Falls Sie welche finden, sollten Sie diese zuerst flicken, damit die Federn während des Waschvorgangs nicht entweichen. Die Waschtemperatur sollte laut Herstellerangaben gewählt werden, mindestens 30 Grad sind empfehlenswert. Für eine gründliche Reinigung sollten Sie 60 Grad wählen. Wichtig ist in jedem Fall, einen Schonwaschgang mit geringer Schleuderzahl zu wählen. Daunenprodukte bleiben nach dem Waschen oft noch sehr feucht. Um das zu vermeiden, können Sie den Schleudergang noch einmal mit wenigen Umdrehungen wiederholen.Bettdecken mit Daunenfüllung haben durch das tägliche Aufschütteln eine Art selbstreinigungsenden Effekt. Dennoch sollten sie spätestens alle drei Monate gewaschen werden, um die Hygiene, insbesondere die des Bezuges, zu verbessern. Daunenbettdecken können in der heimischen Waschmaschine (mit einem Volumen von fünf bis 7,5 Kilogramm) gereinigt werden, wenn ihr Füllvolumen nicht mehr als 400 Gramm übersteigt. Bei größeren Decken ist es ratsam, einen Waschsalon aufzusuchen, in dem sich extra große Waschmaschinen finden. Auch hier sollte ein spezielles Daunen-Waschmittel verwendet werden. Falls Sie einen Trockner besitzen, können Sie die Daunendecken nach dem Waschen darin trocknen. Achten Sie dabei auf das Volumen der Trommel und wählen Sie ein Schonprogramm mit niedriger Temperatur. Um Restfeuchtigkeit zu vermeiden und die Schimmelbildung zu minimieren, sollten Sie den Trocknungsprozess im Trockner mehrmals hintereinander (drei bis vier Durchläufe à 20 Minuten) wiederholen. Alternativ können Sie die Decken auch an der Luft trocknen. Doch das dauert deutlich länger – mehrere Tage. Lassen Sie sich nicht von einem trockenen Bezug täuschen, der keinen Aufschluss über die Restfeuchtigkeit der Federn gibt. Hängen Sie die Decken daher nicht auf, sondern legen Sie sie über einen Wäscheständer, damit die Daunen besser trocknen und nicht verklumpen





sternde / 🏆 31. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Daunenwäsche Bettdecken Kissen Hygiene Waschmittel Schleuderzahl

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Skinny-Jeans: Warum Lady Di sie liebte und warum auch Sie sie (wieder) tragen solltenSkinny-Jeans sind zurück auf dem Laufsteg. Wie man den Trend richtig stylt, wusste Lady Di bereits in den 1990er-Jahren.

Weiterlesen »

Introvertierte Menschen: So erkennen Sie sie und fördern Sie den AustauschDieser Artikel gibt Einblicke in die Welt von introvertierten Menschen, erklärt ihre typischen Verhaltensweisen und bietet Tipps, wie man mit ihnen besser kommunizieren kann.

Weiterlesen »

TageshoroskopSehen Sie, was die Sterne für Sie bereithalten und lesen Sie Ihr persönliches Tageshoroskop.

Weiterlesen »

Gefährliche finanzielle Falle: Warum Sie diesen Fehler im Umgang mit Geld dringend vermeiden solltenVermeiden Sie "Spaving": Sparen Sie richtig, indem Sie unnötige Käufe vermeiden und Budgets nutzen.

Weiterlesen »

ALDI Foto-Geschenke zum Valentinstag: Das perfekte Geschenk mit exklusiven RabattenEntdecken Sie die perfekte Auswahl an Valentinstagsgeschenken mit ALDI Foto: Fotobücher, Leinwände, Kissen & mehr. Sparen Sie mit exklusiven Gutscheincodes und gestalten Sie personalisierte Geschenke schnell und einfach mit der benutzerfreundlichen ALDI Foto-Software. Bestellen Sie jetzt und lassen Sie Ihr Geschenk rechtzeitig vor Valentinstag liefern!

Weiterlesen »

Wie oft sollten Handtücher, Kissen und Co. gewaschen werden?Kissen, Handtücher, Waschenlappen und Co. sind jeden Tag in Benutzung. Logisch, dass diese Dinge auch regelmäßig gewaschen bzw. gewechselt werden müssen. Doch wie oft sollte was in die Waschmaschine, um es hygienisch sauber zu halten?

Weiterlesen »