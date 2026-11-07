Dave Bautista nimmt für God of War Rolle wieder an Masse zu

Dave Bautista legt für die Verfilmung von God of War rund 9 Kilo zu. Der Schauspieler nähert sich damit der Figur des Kratos an, nachdem er zuvor deutlich abgenommen hatte.

Dave Bautista übernimmt die Hauptrolle des Kratos in der geplanten Serienadaption des Videospiels God of War. Der fünfundsiebzigjährige Schauspieler und Ex-Wrestler hat seine physische Transformation bereits gestartet und dafür rund neun Kilogramm Körpergewicht zugelegt. Dieser Schritt ist notwendig, um der extrem muskulösen Erscheinung des Halbgottes aus Sparta gerecht zu werden.

Physische Transformation für Kratos

Die Anpassung von Bautistas Körperbau an die Charaktervorgaben erfolgt in mehreren Phasen. Für die Darbietung des kriegerischen Halbgottes ist ein spezifisches Körpergewicht erforderlich, das dem Vorbild aus dem Spiel entspricht. Der Schauspieler hat seine Bemühungen öffentlich dokumentiert, um Transparenz über den Fortschritt seiner Vorbereitung zu gewährleisten.

Also read Er war nicht nur dienstälteste, er war auch gleichzeitig der uneitelste der großen Dirigenten

Ein entscheidender Indikator für sein aktuelles Training ist die Zahl 250, die er auf sozialen Medien einblendete. Diese Angabe bezieht sich vermutlich auf sein Körpergewicht in Pfund, was einer Umrechnung von rund einunddreizehn Kilogramm entspricht. Diese Messmarke dient ihm als Zielvorgabe, um die visuelle Treue zur ikonischen Spielfigur zu erreichen.

Rückkehr zur früheren Form

Die aktuelle Gewichtszunahme steht in deutlichem Kontrast zu Bautistas jüngsten körperlichen Veränderungen im Jahr 2024. Bis Ende des Jahres hatte er bewusst und deutlich an Masse verloren, nachdem er für die Rolle in "Knock at the Cabin" sein Gewicht auf über einunddreißigzig Kilogramm gesteigert hatte. Dieser frühere Zustand diente der spezifischen Anforderung dieser früheren Produktion.

Advertisement

Nach den Dreharbeiten zu jenem Film reduzierte Bautista seine Masse um rund vierunddreißig Kilogramm. Der Schauspieler erklärte damals, er opfere seine Kratos-Form für die neue Anforderung. Der Wechsel von einer extremen Muskelmasse hin zu einem abgemagelteren Look und jetzt zurück zu einer massigeren Konstitution zeigt die extreme Flexibilität seiner Vorbereitung auf verschiedene Rollen.

Zeitplan und Training

Der Schauspieler kommuniziert seinen Trainingsfortschritt regelmäßig über die Plattform Instagram. Am dritten September teilte er dort, dass er nach drei Wochen intensiven Trainings noch zwei Monate benötigen werde, um den gewünschten Zustand für die Rolle zu erreichen. Diese zeitliche Einschätzung verdeutlicht, dass die Vorbereitung auf die Serie God of War ein langwieriger Prozess ist.

Bautista nutzt seine sozialen Kanäle, um Fans Einblicke in seine Routine zu gewähren. Er betonte, dass er sich auf seiner Instagram-Story deutlich breiter und muskulöser präsentierte, als er die Nachricht von der neun Kilogramm zugenommenen Masse verkündete. Die zugrundeliegende Geschichte ist mittlerweile nicht mehr abrufbar, bleibt aber als Dokumentation seines Prozesses relevant.

Reaktion und öffentliche Wahrnehmung

Die Veränderung von Bautistas Körperbau sorgt wiederholt für Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Seine Fähigkeit, sowohl extreme Muskelmasse aufzubauen als auch schnell wieder abzunehmen, unterstreicht seine Professionalität. Die Medien und seine Fans beobachten genau, wie sich sein Körper in den kommenden Monaten weiterentwickelt.

Advertisement

Mit der Serie God of War entsteht eine der am meisten erwarteten Adaptionen eines Videospiels. Bautistas Engagement für die Rolle, das weit über das reine Schauspiel hinausgeht, signalisiert ein hohes Maß an Hingabe an das Material. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie er die physische Präsenz des Spartaners in der Serie interpretieren wird.