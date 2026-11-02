Dave Bautista trainiert für God of War Serie mit 114 Kilos

Dave Bautista baut Muskeln für seine Rolle als Kratos bei Amazon auf. Der Schauspiester legte 10 Kilos zu und wiegt nun 114 Kilos für die Actionserie.

Der Actionstar Dave Bautista hat seine physische Transformation für die anstehende Amazon-Serie "God of War" intensiv vorangetrieben. Um die Rolle des mythologischen Kriegsgottes Kratos überzeugend zu verkörpern, hat der 57-jährige Schauspieler gezielt an seiner Körpermasse gearbeitet. Ein aktueller Blick auf seine Social-Media-Kanäle bestätigt, dass die körperliche Vorbereitung bereits fortgeschrittene Fortschritte verzeichnet hat.

Körperliche Transformation des Darstellers

Bautista wiegt aktuell 250 Pfund, was exakt 114 Kilomass entspricht. Diese Zahl stellt einen deutlichen Zuwachs im Vergleich zu früheren Projekten dar und unterstreicht den physischen Einsatz für die Video-Game-Adaption. Inzwischen hat er sich knapp zehn Kilogramm an reiner Muskelmasse zugelegt, was seine Bemühungen zur Darstellung der legendären Figur belegen.

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Das Ergebnis dieser intensiven Trainingseinheiten ist deutlich in seinem Gesichtsausdruck und seiner Mimik sichtbar. Die markanten und kantigen Züge seines Gesichts haben sich durch die erhöhte Muskelmasse noch weiter ausgeprägt. Diese optische Veränderung ist entscheidend für eine vorlagengetreue Umsetzung der Figur, die in der Games-Welt für ihre massive Erscheinung bekannt ist.

Abweichung von früheren Projekten

Die Herangehensweise Bautistas unterscheidet sich deutlich von seinen letzten filmischen Auftritten. Für den Thriller "Knock at the Cabin" von Regisseur M. Night Shyamalan hatte der Schauspieler zunächst rund 30 Kilos abgenommen, um sich von alten Action-Stereotypen zu lösen. Für die Rolle des Leonard in diesem Film nahm er daraufhin wieder rund 27 Kilos zu, um den furchteinflößenden und massigen Charakter glaubhaft darzustellen.

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Dieses Gewicht bestand nicht ausschließlich aus Muskeln, sondern umfasste bewusst auch Fettanteile, um die bedrohliche Ausstrahlung der Figur zu verstärken. Bautista beschreibt die Erfahrung selbst als extrem belastend, da er sich nach dem Abnehmen des überschüssigen Gewichts immer noch wie ein Gorilla fühlte. Die jetzige Phase für "God of War" erfordert daher ein neues Maß an Disziplin und Opferbereitschaft.

Produktionsdetails und Besetzung

Die Dreharbeiten zur Video-Game-Adaption laufen seit Oktober und stehen unter der Regie und Showrunner Ronald D. Moore, der unter anderem für "Outlander" bekannt ist. Der ursprüngliche Darsteller Ryan Hurst musste die Produktion aufgrund einer Verletzung verlassen, wodurch Dave Bautista seinen Platz als Kratos übernahm. Die Produktion findet unter großem Medieninteresse statt, da die Video-Game-Adaptionen zu den anspruchsvollsten Projekten der aktuellen Filmindustrie zählen.

Neben Bautista spielt Milla Jovovich, bekannt aus "Resident Evil", eine zentrale Rolle als Revolverheldin im Endzeit-Western-Setting der Serie. Diese Besetzung verbindet zwei große Namen des Action-Genres, was die Erwartungen der Fans an die Qualität der Serie weiter erhöht hat.

Charaktertiefe und narrativer Fokus

Die körperliche Transformation dient nicht nur dem visuellen Effekt, sondern ist untrennbar mit der Komplexität der Figur Kratos verbunden. Im Gegensatz zu eindimensionalen Kriegern wie Conan stellt Kratos eine zutiefst tragische Gestalt dar. Es handelt sich um einen gebrochenen Mann, dessen Existenz von Leid und Schuld geprägt ist, was eine differenzierte schauspielerische Leistung erfordert.

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Im Mittelpunkt der Amazon-Adaption steht die komplizierte Beziehung zwischen Kratos und seinem Sohn Atreus, gespielt von Callum Vinson. Diese familiäre Dynamik bildet das narrative Herzstück der Serie. Die fans erwarten ein episches Fantasy-Epos, das sowohl die physische Präsenz als auch die emotionale Tiefe der Vorlage einfängt.

Bautistas Engagement geht über das reine Training während der Vorbereitungsphase hinaus. Die körperliche Anstrengung hält während der gesamten Dreharbeiten an, was durch seine regelmäßigen Updates auf Instagram bestätigt wird. Diese Konstante Disziplin signalisiert dem Production-Team sowie den Fans ein hohes Maß an Professionalität und Respekt vor der Vorlage.

Falls das Team um Ronal D. Moore die gleiche Intensität in der Umsetzung zeigt wie der Hauptdarsteller in der physischen Vorbereitung, dürften sich die Fans auf ein hochwertiges Abenteuer freuen. Die Kombination aus massiver Action und emotionaler Tiefe verspricht eine Adaption, die den hohen Standards der Videospiel-Franchise gerecht wird und die Mythenwelt neu interpretiert.