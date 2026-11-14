Dave Bautista transformiert sich als Kratos in Amazon-Serie

Dave Bautista nimmt für seine Rolle als Kratos in der neuen Amazon-Serie drastische körperliche Veränderungen vor, um der komplexen Figur gerecht zu werden.

Dave Bautista bereitet sich intensv auf seine neue Hauptrolle als mythologischer Krieger Kratos in einer geplanten Amazon-Serie vor. Der 57-jährige Schauspieler hat seine körperliche Transformation begonnen, um dem Charakter gerecht zu werden, und nimmt dabei erhebliche physische Opfer in Kauf. Im aktuellen Training wiegt er bereits 114 Kilo, wobei er in letzter Zeit knapp zehn Kilo an reiner Muskelmasse aufgebaut hat.

Körperliche Transformation und Training

Die gewichtsmäßige Veränderung von Bautista ist signifikant und dient der Authentizität der Figur. Er wiegt derzeit 250 Pfund, was genau 114 Kilo entspricht. Durch sein hartes Training hat er in der Zwischenzeit etwa zehn Kilo an Muskelmasse gewonnen. Diese physische Veränderung ist am markanten und kantigen Gesicht des Schauspielers deutlich erkennbar.

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Bautista setzt bei dieser Adaption nicht mehr auf reine Masse, sondern auf einen durchtrainierten und muskulösen Körperbau. Dies entspricht der Natur der Figur Kratos, die als Krieger konzipiert ist, bei dem der Kampf sein Training und nicht das endlose Gewichtestemmen darstellt. Diese körperliche Umstellung nimmt der Schauspieler trotz seines fortgeschrittenen Alters bewusst auf sich.

Vergleichbare vorherige Rollenwandel

Die Entscheidung für diese extreme Transformation ist Teil einer Reihe von Rollenwechseln, die Bautista in den letzten Jahren vollzogen hat. Zuvor nahm er für den Thriller "Knock at the Cabin" von M. Night Shyamalan rund 27 Kilo zu. Dieses Gewicht bestand nicht nur aus Muskeln, sondern ganz bewusst auch aus Fett, um den furchteinflößenden und massigen Charakter Leonard verkörpern zu können.

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Seitdem Bautista das überschüssige Gewicht wieder abgenommen hatte, beschrieb er sein Körpergefühl als noch immer dem eines Gorillas ähnlich. Dieser Vorgeschmack auf extreme körperliche Veränderungen zeigt, dass die aktuelle Preparation für Amazon eine erhebliche Anstrengung darstellt. Es ist ein ziemliches Opfer für ihn, nun erneut Gewichte zu stemmen und eine hohe Proteinmenge zu sich zu nehmen.

Produktionsdetails und Besetzung

Die Dreharbeiten zur Videospiel-Adaption laufen seit Oktober wieder unter der Regie von Showrunner Ronald D. Moore. Moore ist unter anderem für die Serie "Outlander" bekannt. Die Produktion musste kurz nach Produktionsbeginn umstrukturiert werden, da Ryan Hurst die Videospiel-Adaption aufgrund einer Verletzung verlassen musste.

Dave Bautista übernahm schließlich die Rolle von Kratos nach dem Ausstieg von Hurst. Neben ihm ist Callum Vinson als sein Sohn Atreus in der Serie zu sehen. Im Mittelpunkt der Amazon-Adaption steht die komplizierte Beziehung zwischen den beiden Figuren Kratos und Atreus.

Charaktertiefe und Serie-Verlauf

Die Figur Kratos wird in der Serie nicht als einseitiger Actionheld dargestellt. Auf den ersten Blick mag er wie ein weiterer dumpfer Krieger der Marke Conan wirken, doch in Wahrheit ist er eine zutiefst tragische Gestalt. Es handelt sich um einen gebrochenen Mann, dessen Existenz nur noch aus Leid und Schuld besteht.

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Die Anpassung an diesen komplexen Charakter erfordert mehr als nur physische Präsenz. Das Team steht vor der Aufgabe, ein episches Fantasy-Epos zu schaffen, das den Fans gerecht wird. Wenn sich die Produktion so stark anstrengt wie der Schauspieler bei seiner physischen Transformation, dürfe ein hochwertiges Ergebnis erwartet werden.