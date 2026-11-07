Dave Bautista wird Kratos: Bodybuilder-Training für Amazon-Serie

Dave Bautista trainiert für die Rolle des Kratos in der Amazon-Serie. Der Schauspieler nimmt 114 Kilo auf, um den Gott des Krieges authentisch darzustellen.

Dave Bautista bereitet sich intensiv auf die Titelrolle in der neuen Amazon -Serie vor, die auf dem Videospiel "God of War" basiert. Der 57-jährige Schauspieler hat ein hartes Trainingsprogramm aufgenommen, um die physische Präsenz des Gottes des Krieges widerzuspiegeln. Diese Transformation ist Teil der Vorbereitung für die Dreharbeiten, die seit Oktober unter der Leitung von Showrunner Ronald D. Moore stattfinden. Bautista ersetzt dabei Ryan Hurst, der die Produktion wegen einer Verletzung verlassen musste.

Physikalische Transformation und Gewichtszunahme

Der Schauspieler wiegt aktuell 114 Kilogramm, was etwa 250 Pfund entspricht. Er hat in den letzten Wochen etwa neun Kilogramm reiner Muskelmasse zugelegt, um der Figur gerecht zu werden. Dies ist eine deutliche Abweichung von früheren Rollen, da Bautista nun nicht mehr auf reine Masse, sondern auf einen durchtrainierten Körper setzt. Sein markantes und kantiges Gesicht zeigt den Erfolg dieser intensiven körperlichen Veränderungen deutlich. Diese körperliche Veränderung ist notwendig, um die ikonische Figur des Kratos auf der Leinwand glaubhaft darzustellen.

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Vergleichbare Rollen und historische Vorbilder

Bautista hat bereits Erfahrung mit extremen körperlichen Veränderungen, wie sie im Film "Knock at the Cabin" erforderlich waren. Für diese Rolle unter der Regie von M. Night Shyamalan nahm er rund 27 Kilogramm zu, wobei das Gewicht bewusst aus Muskeln und Fett bestand. Der Schauspieler beschrieb das Gefühl nach dem Abnehmen dieser Pfunde als vergleichbar mit dem Fühlen eines Gorillas. Diese Erfahrung zeigt seine Bereitschaft, für die künstlerische Integrität einer Rolle extreme Opfer zu bringen. Die aktuelle Vorbereitung für Kratos folgt dieser Tradition des physischen Engagements.

Narrative Tiefe der Kratos-Adaption

Die Amazon-Adaption konzentriert sich nicht nur auf Action, sondern untersucht die komplexe Beziehung zwischen Kratos und seinem Sohn Atreus. Atreus wird vom Schauspieler Callum Vinson verkörpert. Die Serie porträtiert Kratos als eine tragische Figur, die von Leid und Schuld geprägt ist. Im Gegensatz zu eindimensionalen Kriegern der Vergangenheit steht hier die emotionale Reise im Mittelpunkt. Diese tiefere Charakterdarstellung erfordert von Bautista mehr als nur körperliche Stärke. Die Serie möchte eine episches Fantasy-Epos schaffen, das den Geist des Spiels einfängt.

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Produktionsfortschritt und künstlerische Vision

Die Dreharbeiten laufen seit Oktober mit dem Ziel, eine vorlagengetreue Umsetzung der Spielvorlage zu erreichen. Ronald D. Moore, bekannt für seine Arbeit an "Outlander", leitet die Serie und sorgt für eine hohe Produktionsqualität. Bautista trainiert auch während der Drehphasen weiter, um die erforderliche Fitness für die Stuntsequenzen zu halten. Die Kombination aus körperlicher Intensität und narrativer Komplexität verspricht eine hochkarätige Adaptation. Fans erwarten ein Werk, das die Herausforderungen einer Videospielverfilmung meistert.

Ausblick auf die Veröffentlichung

Die Serie verspricht, die Erwartungen der Fans an eine "God of War"-Adaption zu erfüllen. Die sorgfältige Vorbereitung von Bautista signalisiert einen respektvollen Umgang mit dem Material. Die Dynamik zwischen Kratos und Atreus wird als Kernstück der Geschichte dienen. Die Produktionsdetails deuten darauf hin, dass viel Aufwand in die Authentizität der Darstellungen investiert wird. Die Zukunft der Serie hängt von der Qualität der Umsetzung ab, wobei Bautistas Engagement ein starkes Zeichen setzt.