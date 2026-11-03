Dave Moore posiert im australischen Feuerwehrkalender für Tiere

Feuerwehrmann Dave Moore aus Australien posiert seit acht Jahren im Kalender. Die Einnahmen von vier Millionen Dollar kommen Tierschutz und Krankenhäusern zugute.

Der australische Feuerwehr mann Dave Moore aus dem 56-jährigen Alter vereint in seiner Arbeit physische Kraft mit großertierischer Liebe. Seit acht Jahren ist er Model für den " Australian Firefighters Calendar", einem bekannten Feuerwehr kalender, der in Australien und international erhältlich ist. Bei den Fototerminen benötigt der Muskelmann lediglich rote Hosenträger, eine Feuerwehr hose sowie ein breites Lächeln. Als Fotopartner stehen ihm jedoch ausschließlich Tiere zur Verfügung, die er liebevoll in seine Arme nimmt. Diese Kombination aus Härte und Zärtlichkeit hat ihm in den vergangenen Jahren ein breites Publikum gesichert und ihn zu einer wiederkehrenden Figur in der Kalenderbranche gemacht.

Kalender-Record und internationale Reisen

Feuerwehrmann Dave Moore hat in diesem Jahr einen persönlichen Rekord aufgestellt, indem er erstmals in allen fünf unterschiedlichen Ausgaben des Kalenders abgebildet ist. Die Fotostrecken entstanden dabei an verschiedenen internationalen Schauplätzen, die für die Kampagne ausgewählt wurden. Zu diesen Orten zählen unter anderem Hongkong, Taiwan und Los Angeles. Jede Ausgabe des Kalenders zeigt die Feuerwehrmänner in Pose mit unterschiedlichen Tierspezies, wobei Hunde, Katzen und Pferde die häufigsten Partner darstellen. Trotz dieser internationalen Sichtbarkeit betont Dave Moore, dass er seine Tätigkeit nicht als Prominenz-Ansehen versteht. Er beschreibt sich selbst und seine Kollegen weiterhin als einfache Feuerwehrmänner, die ihrem Beruf nachgehen.

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Ablenkung auf der Wache und kollegiale Stimmung

Die Arbeit als Model führt zu einer spürbaren Veränderung der Stimmung auf der Feuerwache, von der Dave Moore nicht verschont bleibt. Seine Kollegen nutzen die Gelegenheit regelmäßig, ihn wegen der Calendar-Fotos aufzuziehen. Die genauen Scherze und Sprüche, die dabei fallen, hält Moore für sich und veröffentlicht sie nicht öffentlich. Dennoch wirkt die Situation entspannt und humorvoll, da die Aufmerksamkeitsstrahl auf die positive Botschaft des Kalenders gerichtet ist. Die Fotos dienen dabei weniger dem Eigendisplay, sondern vielmehr der Unterstützung von Hilfsprojekten. Der Feuerwehrmann selbst genießt die Interaktion mit den Tieren, wobei er bereits Hühner, Katzen und Pferde in den Armen gehalten hat. Seine Flexibilität und seine Liebe zu Tieren machen ihn zu einem idealen Modell für diese spezifische Kalenderreihe.

Historie der Spenden und Tierschwerpunkte

Hinter den scheinbar lockeren Kalenderfotos steckt eine langjährige Mission der Geldbeschaffung für wohltätige Zwecke. Seit 1993 werden mit den Verkäufen des Kalenders Spenden gesammelt, die sozialen Projekten zugutekommen. Die Gesamtsumme, die bis heute zusammengekommen ist, beträgt rund vier Millionen australische Dollar. Diese beträchtliche Summe wird unter anderem an Tierrettungsorganisationen, Krankenhäuser und weitere Feuerwehren verteilt. Für Dave Moore ist dabei insbesondere die Unterstützung von Tieren ein zentrales Anliegen. Er hebt hervor, dass selbst moderate Spendenbeträge von fünf- oder zehntausend Dollar an Tierschutzorganisationen enorme Wirkung entfalten können. Die tatsächliche Hilfe, die dadurch geleistet werden kann, sei für Außenstehende oft kaum vorstellbar. Diese Perspektive teilt er im Gespräch mit der australischen Tageszeitung "Geelong Advertiser", die die Geschichte aufgreift und darstellt.

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Symbolik und emotionale Bindung

Die Wahl der Tiere ist nicht zufällig, sondern spiegelt die Heimat und die emotionale Bindung des Feuerwehrmanns wider. So posiert er zum Beispiel mit einem Koala, einem der bekanntesten und geschütztesten Tiere Australiens. Diese Symbole der Natur tragen zur Attraktivität des Kalenders bei und sorgen für eine emotionale Resonanz bei den Käufern. Ein weiteres markantes Bild zeigt Dave Moore mit einem japanischen Hundewelpen namens Yuki. Der Name Yuki bedeutet übersetzt "Schnee", was eine besondere Symbolik vor dem Hintergrund des Weihnachtsbaums in der Aufnahme darstellt. Die Vielfalt der Tiere - von winzigen Kätzchen über Lämmchen bis hin zu Pferden - unterstreicht die Bandbreite seiner Erfahrungen. Jedes Tier bringt eine eigene Dynamik in die Fotos, die die muskulöse Figur des Feuerwehrmanns in ein sanftes Licht rücken. Diese Kontraste sind das Herzstück der Kampagne und machen den Kalender zu einem beliebten Sammlerstück.

Zukünftige Perspektiven und gesellschaftliche Bedeutung

Die anhaltende Beliebtheit des Kalenders zeigt, dass die Kombination aus Feuerwehrthematik und Tierschutz ein starkes narratives Element darstellt. Dave Moore bleibt seinem Ziel treu, durch seine Präsenz Spenden zu generieren, die dort ankommen, wo sie am dringendsten benötigt werden. Die fortlaufende Reise nach internationalen Orten wie Hongkong oder Los Angeles erweitert den Horizont der Kampagne über den australischen Markt hinaus. Dies trägt dazu bei, die internationale Sichtbarkeit der australischen Feuerwehren und der damit verbundenen Wohltätigkeitsarbeit zu erhöhen. Für Dave Moore ist dies kein Beruf im herkömmlichen Sinne, sondern eine Erweiterung seiner täglichen Arbeit als Helfer. Die Bescheidenheit, mit der er seine Rolle beschreibt, steht im Einklang mit dem Selbstverständnis der Feuerwehr als Dienstleister für die Gemeinschaft. Die fortgesetzte Zusammenarbeit mit dem "Australian Firefighters Calendar" verspricht, auch in den kommenden Jahren weitere vier Millionen australische Dollar oder mehr an Spendengelder zu mobilisieren.