Daveigh Chase: Die Schauspielerin aus „The Ring“ ist tot

Die Schauspielerin Daveigh Chase, bekannt als Samara aus der Filmreihe „The Ring“, ist mit gerade einmal 35 Jahren gestorben. Sie war eine der beliebtesten Schauspielerinnen der frühen 2000er-Jahre und hatte in vielen Filmen und Fernsehserien mitgewirkt. Ihre Karriere endete jedoch bereits in den 2010er-Jahren, nachdem sie mit Drogenproblemen und mehreren Verhaftungen zu kämpfen hatte. Die Nachricht von ihrem Tod ist ein Schlag für die Fans, die sie in den frühen 2000er-Jahren so sehr geliebt hatten.

Es ist eine traurige Nachricht aus Hollywood : Die Schauspielerin Daveigh Chase , bekannt als Samara aus der Filmreihe „ The Ring “, ist mit gerade einmal 35 Jahren gestorben.

Die junge Schauspielerin gehörte in den frühen 2000er-Jahren zur Speerspitze der Jungstars, die mit Mystery und Horror von sich reden machten. Sie spielte in Filmen wie „Charmed: Zauberhafte Hexen“, „Donnie Darko“ und vor allem ihre Rolle als Samara in „The Ring“, die sie 2002 große Popularität einbrachte. Neben ihren Filmarbeiten fand Daveigh Chase auch frühen Erfolg als Synchronsprecherin für den Disney-Klassiker „Lilo & Stitch“. In den folgenden Jahren war es jedoch sehr still um die junge Frau geworden.

Im Alter von 35 Jahren starb sie an den Komplikationen einer Hirnhautentzündung und einer Sepsis in einem Krankenhaus in Los Angeles. Ihr Partner Roy Hernandez hatte zuvor gegenüber Medien gesagt, dass ihr Zustand sich verschlechtert hatte und die Ärzt*innen ihr gesagt hatten, dass ihr vielleicht nicht mehr viel Zeit bleiben würde. Er hatte auch gesagt, dass alles, was sie sich jemals gewünscht hatte, ein Ort war, an dem sie zusammen leben, sich sicher fühlen und glücklich sein konnten.

Daveigh Chase hatte ihre Karriere bereits in den 2010er-Jahren beendet, nachdem sie mit Drogenproblemen und mehreren Verhaftungen, unter anderem wegen Autodiebstahls, zu kämpfen hatte. Nach ihrem Rückzug aus der Öffentlichkeit war es sehr still um sie geworden und ihre Karriere schien zu Ende zu sein. Die Nachricht von ihrem Tod ist ein Schlag für die Fans, die sie in den frühen 2000er-Jahren so sehr geliebt hatten.

Die Erinnerung an ihre Arbeit und ihre Erfolge wird jedoch weiterleben und sie bleibt eine wichtige Figur in der Film- und Fernsehgeschichte





KINOde / 🏆 36. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Daveigh Chase The Ring Schauspielerin Tod Hollywood

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Harry Potter: Die HBO-Serie castet endlich die Figur, die in den Filmen komplett ignoriert wurdePeeves der Poltergeist macht bald wieder Hogwarts unsicher! HBO hat für die Rolle in der neuen Serie einen weiteren Shaun-of-the-Dead-Darsteller...

Read more »

Die souveräne Cloud, die keine ist: ein Etikett für die falsche EbeneAWS und Microsoft verkaufen ihre EU-Angebote 2026 als souverän. Doch das Etikett trifft die falsche Ebene und lässt die rechtliche Abhängigkeit bestehen.

Read more »

'The Ring'-Girl Daveigh Chase (†35) stirbt an einer SepsisHollywood in Trauer: Daveigh Chase, bekannt aus 'The Ring', stirbt mit nur 35 Jahren an schwerer Krankheit.

Read more »

Kinder-Star Daveigh Chase (†) mit nur 35 Jahren gestorbenSchauspielerin Daveigh Chase (†35) ist tot: Sie starb, nachdem sie sich eine Meningitis und eine schwere Blutinfektion zugezogen hatte.

Read more »