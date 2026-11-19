Nach monatelangen Verletzungen und sportlichem Durstlauf bei Udinese Calcio dankt David Alaba öffentlich seinem Vater George für die emotionale und finanzielle Unterstützung.

David Alaba hat seine Familie und Fans mit einem emotionalen Post auf Instagram erreicht, während seine professionelle Karriere in Italien von starken Rückschlägen geprägt ist. Der 34-jährige österreichische Weltklasse-Verteidiger richtete seine Botschaft speziell an seinen Vater George, der 66 Jahre alt ist und eine zentrale Rolle in seinem Leben spielt. Auf dem begleitenden Foto ist Alaba mit George zu sehen, beide tragen Trikots, die an die gemeinsame Zeit bei Real Madrid erinnern, was die langjährige Verbundenheit der beiden unterstreicht.

Emotionale Unterstützung vom Vater als Ratgeber

In seiner Veröffentlichung wählte Alaba sehr persönliche Worte, um dem 66-jährigen George für alles zu danken, was dieser für ihn getan hat. Der Udinese-Spieler betonte, dass sein Vater nicht nur ein Vorbild, sondern auch eine fortwährende Inspiration für ihn ist. Diese Unterstützung beschränkt sich jedoch nicht auf die emotionale Ebene. George fungiert seit Jahren auch als offizieller Berater seines Sohnes und begleitet ihn durch die verschiedenen Phasen seiner professionellen Laufbahn. Diese enge Zusammenarbeit hat sich als besonders wertvoll erwiesen, da Alaba sich in einer kritischen Phase seines Lebens und seiner Karriere befindet, in der äußerer Druck hoch ist und die sportlichen Perspektiven unsicher erscheinen.

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Sportlicher Neustart scheitert an chronischen Verletzungen

Der Wechsel zu Udinese Calcio sollte den Anfang für eine neue Kapitel in der Serie A darstellen, nachdem Alaba im Herbst seiner Karriere noch einmal durchstarten wollte. Ende September unterschrieb der Spieler einen Einjahresvertrag in Friaul. Die Realität sah jedoch anders aus als die erhoffte Erfolgsgeschichte. Am 12. Oktober gab David Alaba schließlich sein Debüt für den neuen Klub. Er wurde beim Spiel gegen den FC Turin in der 72. Minute eingewechselt, sein Team verlor jedoch mit 1:2. Eine Woche später startete er gegen US Lecce erstmals in der Startelf, doch das Spiel verlagerte sich schnell zu Ungunsten seiner Mannschaft.

Zur Halbzeit lag Udine bereits mit 0:2 zurück. Der damalige Trainer Kosta Runjaic, der heute 55 Jahre alt ist, reagierte mit drei personellen Änderungen, wobei auch Alaba die Pause markierte. Seit diesem Moment ist der Österreicher pausiert, da bei ihm eine Muskelverletzung in der Wade diagnostiziert wurde. Dies markiert das neueste Kapitel in einer langen Leidensgeschichte, die seine aktuelle Saison dominiert. Die körperlichen Probleme behindern ihn kontinuierlich und verhindern eine stabile sportliche Präsenz.

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Lange Pause aufgrund schwerer Knieverletzungen

Die aktuellen Probleme sind keine neuen Erscheinungen, sondern setzen sich auf schwerwiegenden früheren Verletzungen fort. Bereits im Dezember 2023 riss David Alaba sein Kreuzband, wodurch er mehr als ein Jahr lang nicht auflaufen konnte. Seine Rückkehr in den aktiven Spielbetrieb wurde im April 2025 erneut durch einen Meniskusriss unterbrochen, der ihn abermals für drei Monate außer Gefecht setzte. Diese schweren Eingriffe haben seinen Körper stark beansprucht und die Regeneration erschwert. Die Häufigkeit der Verletzungen hat die Erwartungen an seine Leistungsfähigkeit in der Serie A deutlich gemindert.

Zusätzlich zu den genannten Verletzungen plagten ihn immer wieder Muskelprobleme, insbesondere an den Waden. Die aktuelle Verletzung ist Teil dieses wiederkehrenden Musters, das seine Einsatzfähigkeit massiv einschränkt. Trotz der vielen Ausfälle hat er in der Vergangenheit gezeigt, dass er zu den besten Spielern der Welt gehört. Jetzt scheint der Körper jedoch nicht mehr mit den Ambitionen Schritt zu halten, was für ihn und den Verein frustrierend ist.

Kritik am Klub und Unsicherheit über die Zukunft

Die sportliche Situation bei Udinese Calcio ist derzeit ebenfalls angespannt. Neben den individuellen Problemen David Alabas wartet der gesamte Klub seit neun Spielen auf einen einzigen Sieg. Diese trostlose Serie hat die Stimmung im Stadion und in der Vereinsführung verändert. Die mediale Berichterstattung reagiert entsprechend skeptisch. Das österreichische Portal heute.at titelte bereits am Mittwoch mit der Frage nach einem möglichen Aus für den Österreicher in Udine, wobei immer mehr Zweifel an der Zukunft des Ex-Bayern-Stars laut wurden.

Diese Spekulationen unterstreichen die Dringlichkeit der Lage für Udinese Calcio. Ohne Punkte und mit einem verletzten Schlüsselspieler sieht sich der Verein unter großem Druck. Die Kombination aus einem Sieglosigkeitsturm und der Abwesenheit von Alaba, der als Führungsspieler gilt, lässt keine optimistischen Prognosen zu. Es bleibt abzuwarten, wie sich die sportliche Lage entwickelt und ob es eine Wende geben kann, die den Klub aus der Krise holt.

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Die Rolle der Familie in Zeiten des Wandels

In diesem Umfeld der Unsicherheit und des sportlichen Niedergangs gewinnt die private Unterstützung durch den Vater George erneut an Bedeutung. Während die Öffentlichkeit und die Medien über ein frühes Ende seiner Italien-Abenteuer spekulieren, bleibt David Alaba an seiner Seite. Die Tatsache, dass sein Vater auch als Berater fungiert, bedeutet, dass beide zusammen versuchen, die besten Entscheidungen für die nächste Phase seiner Karriere zu treffen. Ob in der Serie A oder an einem anderen Ort, die Zusammenarbeit bleibt bestehen.

Der emotionale Post auf Instagram diente daher nicht nur dem Geburtstag, sondern auch der Stabilisierung nach außen. Er zeigt, dass David Alaba trotz der körperlichen Schmerzen und der medialen Kritik einen festen Rückhalt hat. Die Bilder aus Real-Zeiten erinnern an die glorreichen Tage, die jetzt in der Ferne liegen. Doch die Botschaft ist klar: Solange er einen Unterstützer wie George hat, wird er nicht aufgeben. Die Zukunft bleibt ungewiss, aber die Motivation scheint trotz der Widrigkeiten vorhanden zu sein.