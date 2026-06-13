David Beckham erhält Stern auf dem Hollywood Walk of Fame

David Beckham ist der erste Fußballer, der einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekommt. Bei der Zeremonie in Los Angeles waren Tom Cruise und die Familie Beckham anwesend, nur Sohn Brooklyn fehlte. Beckham würdigte seine Wurzeln und seinen Werdegang.

David Beckham , einer der bekanntesten Fußball spieler der Welt, hat am Freitagmorgen in Los Angeles seinen eigenen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame erhalten. Die Zeremonie fand vor dem Start der Fußball -Weltmeisterschaft in den USA statt und zog zahlreiche Prominente an.

Besonders beeindruckt zeigte sich Actionlegende Tom Cruise, der persönlich erschien, um dem Engländer zu gratulieren. Beckham wurde von seiner Ehefrau Victoria, den Kindern Romeo, Harper und Cruz sowie weiteren Familienmitgliedern begleitet. Nur sein ältester Sohn Brooklyn fehlte, was auf einen öffentlichen Streit zurückzuführen ist, der bereits im Januar dieses Jahres eskaliert war. Brooklyn hatte damals schwere Vorwürfe gegen seine Eltern erhoben und ihnen vorgeworfen, ein inszeniertes Leben zu führen.

Die Ehrung auf dem Walk of Fame ist eine besondere Auszeichnung, die normalerweise Film- und Musikstars vorbehalten ist. Beckham ist der erste Fußballspieler, der diese Ehre erhält. In seiner Rede bedankte er sich für die Anerkennung und betonte, dass er als Junge aus der Arbeiterklasse nie davon geträumt habe, eines Tages auf dem Hollywood Boulevard verewigt zu werden. Er widmete den Stern seiner Familie und allen, die ihn auf seinem Weg unterstützt haben.

Die Zeremonie wurde von einem prominenten Laudator begleitet, der Beckhams Disziplin und Durchhaltevermögen lobte. Er bezeichnete Beckhams Leben als eine Hollywood-Story, die mit einem kleinen Jungen mit einem großen Traum begann. Beckhams Werdegang ist in der Tat außergewöhnlich: Nach einer glanzvollen Karriere bei Manchester United, Real Madrid, AC Mailand und Paris Saint-Germain wechselte er 2007 in die MLS zu LA Galaxy, bevor er 2013 seine aktive Laufbahn beendete.

Seit 2018 ist er Miteigentümer des Fußballclubs Inter Miami, der 2023 den argentinischen Superstar Lionel Messi verpflichtete und 2025 die MLS-Meisterschaft gewann. Beckhams Stern auf dem Walk of Fame symbolisiert nicht nur seine sportlichen Erfolge, sondern auch seinen Einfluss auf die Popkultur. Er ist weltweit als Model, Werbeikone und Philanthrop bekannt. Die Zeremonie wurde von zahlreichen Fans und Journalisten begleitet, die den Moment festhielten.

Victoria Beckham, die selbst als Sängerin und Modedesignerin bekannt ist, scherzte über die Möglichkeit, ebenfalls einen Stern zu erhalten - für ihre Rolle im Film Spice World. Sie zeigte sich allerdings selbstironisch und meinte, es brauche wohl mehr als einen Film, um eine solche Auszeichnung zu bekommen. Tom Cruise, der enge Freundschaft mit Beckham pflegt, schwärmte von dessen Charakterstärke und seinem Beitrag zur Förderung des Fußballs in den USA.

Die Familie Beckham feierte den Anlass anschließend in einem exklusiven Restaurant in Beverly Hills. Der Stern von David Beckham trägt die Nummer 2.789 und befindet sich in der Nähe des Chinese Theatre, einem der berühmtesten Wahrzeichen Hollywoods. Diese Ehrung ist ein weiterer Meilenstein in einer Karriere, die schon jetzt Legendenstatus hat. Beckham selbst versprach, sich weiterhin für wohltätige Zwecke einzusetzen und den Fußballsport in den USA zu fördern





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