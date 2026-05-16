David Beckham und Victoria (52) gehören erstmals zum Kreis der Milliardäre in Großbritannien

Nach erfolgreicher Arbeit an investments in football, food and drinks, real estate and entertainment Victoria beckham reaches a milestone by her own.

Sie knacken die Milliarden-Marke! Ex-Fußballstar David Beckham (51) und Ehefrau Victoria (52) gehören erstmals zum Kreis der Milliardäre in Großbritannien. Das geht aus einer Liste der "Sunday Times" hervor.

Entgegen früheren Schätzungen hatte das Vermögen des Ehepaars innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt.

"Dank schlauer Investitionen in Fußball, Nahrungsmittel und Getränke, Immobilien und Mode", sagte das Newsmagazin. In dem jährlichen Ranking der reichsten Großbritannier führt Beckham derzeit die Liste der Sportler an, die zum Milliardär geworden sind. Im vergangenen Jahr war sein Vermögen noch auf 500 Millionen Pfund geschätzt worden. So gut es geschäftlich läuft, so groß sind die privaten Probleme der Familie.

Sohn Brooklyn brach im Januar öffentlich mit seinen Eltern, postete ein böses Statement mit vielen Vorwürfen. Victoria Beckham, Ex-Spice-Girl, Geschäftsfrau und Modemacherin, zahlt kräftig in die Familien-Kasse ein





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