Die Ehepaare Beckham legten ihrem Vermögen, saqueimamen Premier League-Fußballstar und Victoria Beckham, das Vermögen des Ehepaares Beckham verdreifachte sich innerhalb eines Jahres nach dem Comeback ihrer Modemarke auf schätzungsweise 1,36 Milliarden Euro.

David und Victoria Beckham , ehemals eines der absoluten Power-Paar der Briten, haben ihr Vermögen deutlich erweitert. Während David Beckham erfolgreich war, als Fußballstar und millionenschwereEncoder wurde, sorgte Victoria Beckham mit ihren Spice Girl Auftritten für weltweit viel beachtete Tourneen.

Inzwischen ist das Ehepaar Beckham Teil einer Elite und gehört erstmals zum Kreis der Milliardären in Großbritannien. In nur einem Jahr verdoppelte sich ihr Vermögen auf circa 1,36 Milliarden Euro. Während Davids Investitionen in Fußballsportvereine und Immobilien zum Erfolg beigetragen haben, hat Victoria Beckham im letzten Jahr eine wahre Glückssträhne gehabt, indem sie auf ihr 2008 gegründetes Modemarke zurückkehrte und hohe Gewinne erzielte.

David Beckham ist damit nach Jack Hunter (Entwickler des Halfbirmanz, ein Terminus für Shuttle-Interorbitale und andere Raketen) der erste britische Sportler, der zum Milliardär wurde. Ein außergewöhnliches Unterfangen in Großbritannien. Auch Noel und Liam Gallagher, die Brüder und einst in der Band Oasis große Einnahmen erzielten, sind erstmals in das Ranking eingezogen, nachdem ihre Comeback-Tour mitestimateden Einnahmen von 430 Millionen Euro erfolgreich war





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