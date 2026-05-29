David Caruso, der ehemalige Star von 'CSI: Miami', hat seine Karriere in Hollywood beendet. Heute ist er Miteigentümer einer High-End-Boutique in Miami und betätigt sich im Kunsthandel.

David Caruso , der ehemalige Star von 'CSI: Miami', genießt sein Leben in Los Angeles . Nach zehn Jahren als Lieutenant Horatio Caine in der erfolgreichen Krimiserie, hat er seine Karriere in Hollywood beendet.

Heute ist er Miteigentümer einer High-End-Boutique in Miami und betätigt sich im Kunsthandel. David Caruso hat drei erwachsene Kinder und ist geschieden. Sein Markenzeichen, die feuerroten Haare, trägt er jetzt schulterlang und kombiniert mit einem beigefarbenen Hut, einem Shirt des legendären New Yorker Musikclubs CBGB, gemütlichen Crocs und einer Jogginghose. Einzig das dunkle Sonnenbrillenmodell, das er in der Serie getragen hat, ist geblieben und verleiht seinem Alltagslook einen Hauch von Coolness





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