Ehefrau Edurne und Ex-Torhüter David de Gea sollen getrennte Wege gehen. Grund ist die räumliche Distanz zwischen Italien und Spanien.

Die Beziehung des ehemaligen spanischen Nationaltorwarts David de Gea und seiner Ehefrau Edurne scheint nach einem halben Jahrzehnt der gemeinsamen Lebensführung ein Ende zu finden. Medienberichten zufolge haben die beiden seit 16 Jahren vereinten Partner getrennte Wege eingeschlagen. Eine offizielle Bestätigung dieser Entwicklung fehlt jedoch bislang von beiden Seiten vollständig. Dennoch deuten verschiedene Indizien darauf hin, dass die Trennung bereits in der Vergangenheit liegt.

Raumliche Distanz belastet die Beziehung

Das spanische Magazin Hola! zitiert in diesem Zusammenhang den Podcast "Mamarazzis", der Details zur privaten Entwicklung des Sportstars liefert. Laut den Journalistinnen Laura Fa und Lorena Vázquez erfolgte die Trennung bereits vor etwa zwei Monaten. Es wird berichtet, dass David de Gea die Initiative zur Trennung ergriffen habe, wodurch sich Edurne in dieser neuen Lebenssituation wiederfand. Ein Hauptgrund für die Entscheidung ist die enorme geografische Entfernung, die die Partnerschaft zunehmend belastete.

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Während der 36-jährige Torwart aktuell in Italien für die AC Florenz aufläuft, hat seine 40-jährige Ehefrau Edurne weiterhin ihren Lebensmittelpunkt in Spanien. Diese räumliche Trennung erwies sich im Alltag als große Hürde für das Paar. Die Journalistin Lorena Vázquez betonte im Podcast, dass die Distanz zwischen den beiden Orten eine spürbare Belastung für die Beziehung darstellte. Seit geraumer Zeit kursieren bereits Gerüchte über eine mögliche Trennung, die nun durch diese Aussagen gestützt werden.

Soziale Medien signalisieren Ende der Partnerschaft

Additional Hinweise auf die Krise der Beziehung lieferte die spanische Journalistin Marta Riesco. Sie verwies darauf, dass David de Gea und Edurne sich in sozialen Netzwerken nicht mehr gegenseitig liken oder kommentieren. Ein besonderer Punkt war dabei der Geburtstag des Fußballers am 7. November. Edurne verzichtete darauf, ihrem Mann öffentlich über die sozialen Medien zu gratulieren, was als weiterer Indikator für die Trennung gewertet wird. Diese digitalen Signale bestätigen die Berichte aus anderen Quellen.

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Die Beziehung der beiden war bereits seit Jahren von der beruflichen Distanz geprägt. David de Gea ist ein ehemaliger Torwart von Manchester United und der spanischen Nationalmannschaft. Seine Ehefrau Edurne ist als Sängerin bekannt. Die beiden leben getrennt, weil de Gea in Italien spielt, während Edurne in Spanien verbleibt. Diese Situation führte dazu, dass der Sportstar die Initiative zur Trennung ergriff, wie die Journalistin Laura Fa im Podcast "Mamarazzis" erklärte.

Gemeinsame Vergangenheit und aktuelle Situation

Trotz der Trennung bleibt eine tiefe Verbindung durch die gemeinsame Tochter Yanay, die im Jahr 2021 zur Welt kam. Zwei Jahre später, im Jahr 2023, gaben sich die beiden das Jawort. Bis kurz vor der Trennung wirkten sie nach außen hin noch als harmonisches Paar. Edurne wurde kürzlich zusammen mit ihrer Tochter im Disneyland Paris gesichtet, wo sie einen Beitrag auf Instagram postete. Sie beschrieb die gemeinsamen Erinnerungen als einen Zufluchtsort und das Erlebnis der Magie eines Urlaubs durch die Augen ihrer Tochter als eines der schönsten Geschenke.

Die aktuelle Situation für die Familie ist von Unsicherheit geprägt. Es gibt keine offizielle Stellungnahme von David de Gea oder Edurne zur Trennung. Die Berichte basieren ausschließlich auf Medienquellen und Einschätzungen von Journalisten. Die räumliche Trennung zwischen Italien und Spanien bleibt ein zentrales Thema in den Diskussionen um das Paar. Die Zukunft der Familie wird sich zeigen, doch aktuell scheint die Partnerschaft beendet.