Quentin Tarantinos Idee wird Wirklichkeit: David Fincher inszeniert "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" mit Brad Pitt in der Hauptrolle als Liebeserklärung an Los Angeles.

Das vielbegehrte Projekt um den Charakter Cliff Booth aus Tarantinos "Once Upon a Time in Hollywood" nimmt konkrete Formen an. Die Kreativdirektoren Quentin Tarantino und Brad Pitt haben mit dem Regisseur David Fincher einen starken Partner für die Fortsetzung gefunden. Der Titel des neuen Projekts lautet "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth". Dieses Spin-off soll eine Hommage an das klassische Studiosystem Hollywoods darstellen, kurz bevor die Ära des New Hollywood die Branche revolutionierte.

Fincher übernimmt Regie des Cliff Booth Projekts

Brad Pitts Interpretation von Cliff Booth prägte den Originalfilm nachhaltig mehr als alle anderen Rollen. Trotz der Anwesenheit von Leonardo DiCaprio und Margot Robbie blieb der Zuschauer vor allem bei der nonchalanten Eleganz des Cliff Booth hängen. Tarantino entschied sich daher, diese Figur weiterzuführen, und wählte David Fincher als idealen Regisseur für dieses Vorhaben. Fincher gilt als die beste Alternative, um den Stil des Originals aufzugreifen und weiterzuentwickeln. Die visuelle Umsetzung verspricht eine stoisches Gelassenheit, die den Charakter seit den 60er Jahren in Los Angeles auszeichnet.

Also read Brad Pitt als Cliff Booth: Fincher und Tarantino tauchen ein in Hollywoods dunkle Seiten

Euphorie unter DGA-Mitgliedern und Kritikern

Die Vorführung des Films bei der Gewerkschaft Directors Guild of America hat bereits für große Begeisterung gesorgt. Die Mitglieder der DGA konnten das Material bereits begutachten und reagierten durchweg positiv auf die Präsentation. Diese interne Euphorie spiegelt sich nun auch in den ersten Reaktionen der internationalen Filmkritik wider. Die Bewertungen sind durchweg positiv, wobei zahlreiche Experten das Projekt als einen absoluten Knaller bezeichnen. Die ästhetische Qualität des Films wird als besonders reich und anspruchsvoll gelobt.

Brad Pitt und Elizabeth Debicki als Starbesetzung

Brad Pitt kehrt in seine Oscar-prämierte Rolle zurück und liefert nach übereinstimmenden Berichten seine beste Leistung seit dem Originalfilm ab. Die Inszenierung von David Fincher vermischt sich nahtlos mit der Vorliebe von Tarantino für das Chaos in Hollywood. Eine weitere Glanzleistung wird Elizabeth Debicki zugeschrieben, die eine berauschende Sinnlichkeit in die Geschichte einbringt. Auch Schauspieler wie Scott Caan und Peter Weller fallen durch fantastische Auftritte auf, wobei Kritiker bemängeln, dass diese beiden dreimal so viel Leinwandzeit verdient hätten. Die Besetzung macht den Film zu einem raffinierten und sexy Spektakel.

Advertisement

Advertisement

Der Film als Liebeserklärung an Los Angeles

Das Werk strotzt nur so vor Energie, pulsiert und knistert, ähnlich wie sein Vorgänger. Wie "Once Upon a Time in Hollywood" ist auch "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" eine deutliche Liebeserklärung an die Stadt Los Angeles. Die bunte und zusammengewürfelte Besetzung trägt zu diesem atmosphärischen Gesamtbild bei. Kritiker beschreiben den Film als eine Art bissiges und gemächliches Nebenwerk zur Tarantino-Originaltrilogie, das jedoch mit einem feurigen Finale aufwartet. Die Mischung aus vulgärer Erdnussbutter und blutgetränkter Schokolade, so ein Vergleich, treffe den Kern des Films perfekt.

Fazit und Empfehlung für Kinobesucher

Die Konsens unter den Erstsehern ist klar: Wer den Film nicht im Kino sieht, verpasst ein kulturelles Highlight. Die Empfehlung lautet, den Streifen auf der größtmöglichen Leinwand zu konsumieren, um das volle immersive Erlebnis zu garantieren. Ein Kommentator fasste die Meinung zusammen, dass man nichts anderes mehr schauen und die Zeit seines Lebens haben wird. Die Verbindung aus Pitts Charisma und Finchers Inszenierung schafft ein Ergebnis, das als Triumph gefeiert wird. Es bleibt abzuwarten, wie schnell der Film in den allgemeinen Verleih kommt, da aktuell noch Details zur Veröffentlichung klären.