Erste Kritik zum Netflix-Film von David Fincher und Quentin Tarantino: Brad Pitt als Cliff Booth in euphorischen Bewertungen. Details zur Premiere und Handlung.

Die lang ersehnte Fortsetzung von Quentin Tarantino s Erfolg "Once Upon a Time in Hollywood" ist endlich greifbar geworden. Der Regisseur David Fincher hat gemeinsam mit Tarantino den neuen Film "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" fertiggestellt. Das Werk feierte gestern im TCL Chinese Theatre in Los Angeles seine Weltpremiere vor einem illustren Kreis aus Journalisten, Kritikern und Content Creators. Die ersten Reaktionen aus der Branche sind durchweg euphorisch und unterstreichen die enorme Spannung, die seit der Ankündigung bestand, Fincher wolle nur insgesamt zehn Kinofilme drehen.

Exklusive Kino-Premiere vor Netflix-Release

Bevor der Film auf der Streaming-Plattform Netflix verfügbar sein wird, erhalten Kinobesucher eine exklusive Vorzugsbehandlung. Zwei Wochen lang wird "The Further Mis-Adventures of Cliff Booth" ausschließlich in IMAX-Kinosälen gezeigt. Diese Strategie unterstreicht die Bedeutung des filmischen Erlebnisses im großen Format. Die Entscheidung für diese Ausstrahlungsform spiegelt die hohe Wertschätzung wider, die Fincher und Tarantino diesem Projekt entgegenbringen. Es ist geplant, dass die weltweite Verfügbarkeit auf Netflix kurz nach dieser Kino-Exklusivität folgt.

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Finchers Regie und Tarantinos Drehbuch

Die kreative Partnerschaft zwischen David Fincher und Quentin Tarantino ergibt sich aus einer klaren Aufgabenteilung. Während Tarantino das Drehbuch verfasste, übernahm Fincher die Regie. Kritiker loben diese Aufteilung als ideale Symbiose aus Tarantinos typischem Chaos und Finchers akribischer Detailverliebtheit. Brad Pitt kehrt in seine Oscar-prämierte Rolle des Cliff Booth zurück und zeigt eine mühelos charismatische Darstellung. Elizabeth Debicki verleiht der Produktion eine berauschende Sinnlichkeit, die sie als absoluten Highlight des Films hervorhebt.

Nostalgische Hommage an die 1970er Jahre

Der Film dient als liebevolle Hommage an das Hollywood-Kino der 1970er Jahre. Fincher nutzt die Nostalgie einer vergangenen Ära, die Tarantino sehr liebt, und integriert sie geschickt in die Erzählung. Das Werk wirkt wie ein waschechtes Sonett, das die Atmosphäre von Los Angeles einfängt. Im Gegensatz zum Vorgänger, der als Liebesbrief an L.A. wahrgenommen wurde, bietet dieser Film eine dunklere, sexuellere und unterhaltsamere Perspektive. Er zeigt, was aus Los Angeles nach der Ära von Charles Manson tatsächlich wurde, ohne sich dabei strikt an historische Ereignisse zu halten.

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Dramaturgie und Besetzung

Die dramaturgische Entwicklung des Films beginnt mit einer gewissen Anlaufphase, entfaltet sich dann aber zu einem Film noir-Hangout in Los Angeles. Scott Caan und Peter Weller sind Teil des vielseitigen Ensembles und bieten Leistungen, für die viele Kritiker mehr Leinwandzeit gewünscht hätten. Peter Weller wird von mehreren Rezensenten als der unangefochtene MVP (Most Valuable Player) des Films bezeichnet. Elizabeth Debicki stiehlt jedoch vielen die Show mit ihrer schauspielerischen Leistung. Der Ton des Films wechselt zwischen urkomischen Momenten und intensiven, romantischen Szenen.

Fazit und zukünftige Rezeption

Die ersten Bewertungen beschreiben den Film als ein filmisches Meisterstück, das niemals versuchen will, mehr zu sein, als es ist. Er wird als cool, chaotisch und charmant charakterisiert und bietet ein entspanntes Abenteuer, das mit purem Irrsinn enden könnte. Einige Zuschauer bemerken, dass der Film ähnlich wie andere Projekte von Tarantino mindestens zweimal gesehen werden muss, um ihn vollständig verarbeiten zu können. Die Energie des Films pulsiert und knistert, was ihn zu einem eleganten Vergnügen macht. Für Fans des Originals stellt dieser Film genau das richtige Mittel dar, um die Geschichte von Cliff Booth fortzusetzen.