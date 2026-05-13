David Hasselhoff zeigt aktuelle verspielte comeback-Bilder und besinnliche Worte

David Hasselhoff, bekannt aus "Knight Rider", hat neue verspielte Bilder und besinnliche Worte geteilt. Sein Comeback ist ein Statement nach schweren Zeiten, das Hoffnung vermittelt. Das Bild, das nur im limitierten Kunstdruck erhältlich ist, wurde zu einer limitierten Auflage von rund 2500 Euro angeboten.

Das sieht doch wieder viel besser aus: Kultstar David Hasselhoff (73) zeigt sich in besserer Verfassung. Zuletzt hatten sich Fans Sorgen um den "Knight Rider".

Er brauchte eine Gehhilfe Mit Blumen und Bowie zurück ins Leben und zeigte sich endlich wieder so, wie ihn seine Fans lieben: lächelnd, voller Wärme – und mit einem leisen, aber starken Zeichen der Hoffnung. Noch vor wenigen Wochen bangten Fans des Kultschauspielers. Der "Knight Rider"-Star wirkte gezeichnet, musste mit einer Gehhilfe laufen. Hüfte, Knie – mehrere Operationen hatten ihren Tribut gefordert. Viele fragten sich: Wie geht es dem Hoff wirklich?..





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