David Hine, Creator of Spider-Man Comics, Praises Prime Video's Spider-Noir and Criticizes Its Political Tone

David Hine, the creator of the Spider-Man comics, has praised Prime Video's Spider-Noir and criticized its political tone, which he sees as an independent interpretation rather than a direct adaptation of his comics. He also highlights Nicolas Cage's performance as the aging private detective, emphasizing his portrayal of the spider-like physicality.

Prime Video hat einen neuen Serien-Star am Himmel, der sich schon seit einiger Zeit in den Streaming-Charts hält. Nun meldet sich allerdings der Schöpfer der Geschichte zu Wort – und der hat nicht nur positive Worte übrig.

Der Charakter schlüpft jetzt endgültig in die Rolle des alternden Privatdetektivs, der in den 1930er-Jahren zurück in sein Leben als einziger Superheld New Yorks kehrt. Das Publikum hat eine stolze Bewertung von 93 Prozent gegeben. Doch nicht alle scheinen so begeistert von Spider-Noir. Mit dazu gehört niemand Geringeres als David Hine, der die Serie eher als eigenständige Interpretation ansieht, unabhängig von den Comics aus seiner Feder.

Der größte Kritikpunkt an der Serienadaption seiner Marvel-Comics ist vor allem politischer Natur. Die Geschichte behandelt Themen wie systematische Korruption, Armut und vor allem das Aufkommen totalitärer Ideologien, wie den Kampf gegen die Nazis. Für Hine kommt primär Letzteres in der Prime-Video-Serie viel zu kurz. Für ihn hat die Serie eher eine „gemäßigt linke politische Ausrichtung“ – und das stößt dem Marvel-Comic-Schöpfer bitter auf.

Trotz der Kritik von Hine erhält Spider-Noir auch eine Woche nach dem offiziellen Start hervorragende Kritiken. So loben viele Zuschauer*innen die Mischung aus knallharter Erzählkunst und der mitreißenden Comic-Energie. Auch Nicolas Cages Performance wird nur in den höchsten Tönen gelobt – und das selbst von David Hine. Der hebt insbesondere die Art und Weise hervor, wie Cage die spinnenähnliche Körperlichkeit verinnerlicht hat





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