David Hockney ist tot: Britischer Pop-Art-Künstler mit 88 Jahren verstorben

Der weltberühmte britische Künstler David Hockney ist im Alter von 88 Jahren gestorben. Er wurde vor allem durch seine leuchtenden Bilder von Pools, kalifornischem Licht und klaren Landschaften bekannt und zählte zu den prägenden Figuren der Pop-Art. Sein Werk umfasst Gemälde, Zeichnungen und digitale Arbeiten, die Alltägliches in ein neues Licht rücken.

Der britische Künstler David Hockney ist im Alter von 88 Jahren verstorben, wie sein Agent am Freitagnachmittag bestätigte. Hockney, 1937 in Bradford, England, geboren, zählte zu den bekanntesten und einflussreichsten Künstlern der Gegenwart.

Weltberühmt wurde er durch seine Bilder von Pools, Palmen und dem intensiven Licht Kaliforniens, aber auch durch Landschaften seiner Heimat Yorkshire und der Normandie. Seine Werke sind durch klare, leuchtende Farben, vereinfachte Formen und eine besondere Auseinandersetzung mit Licht und Alltagsszenen geprägt. In den 1960er Jahren etablierte er sich als zentrale Figur der Pop-Art, ging jedoch stets seinen ganz eigenen Weg.

Sein Bild "A Bigger Splash" von 1967, das einen Sprung in einen kalifornischen Pool festhält, wurde zu einer Ikone der Moderne. Hockney malte nicht nur Orte und Menschen, sondern erforschte, wie Licht einen Raum verändert und wie gewöhnliche Momente zu etwas Außergewöhnlichem werden können. Sein Interesse an technischen Innovationen blieb ein Leben lang bestimmend: Er experimentierte mit Polaroids, Fotokopierern, Faxgeräten und später mit iPhone und iPad.

Auch im hohen Alter schuf er noch digitale Arbeiten, die Blumen, Bäume und Jahreszeiten festhielten. Seine Kunst zeichnete sich durch eine Mischung aus britischer Direktheit, kalifornischer Leichtigkeit und unermüdlicher Neugier aus. Neben öffentlichen Aufträgen porträtierte Hockney nahestehende Menschen - Partner, Freunde, seine Eltern - sowie Prominente wie den Popstar Harry Styles. Eine besondere Rolle spielten auch seine Dackel Stanley und Boodgie, die er in den 1990er Jahren immer wieder malte.

Über diese Serie sagte er, er habe seine besten Freunde gemalt; eigentlich seien es keine Hundebilder, sondern Bilder seiner Liebe zu ihnen. Persönlich lebte Hockney offen homosexuell, was zu einer Zeit, in der das noch nicht selbstverständlich war, nicht nur sein Privatleben, sondern auch sein künstlerisches Schaffen prägte - Themen wie Nähe, Liebe und Freundschaft wurden zentral.

Auf dem Kunstmarkt erzielten seine Werke hohe Summen: 2024 wurde sein Gemälde "California" auf etwa 16 Millionen Pfund (rund 18,5 Millionen Euro) geschätzt, und 2020 erreichte "Nichols Canyon" eine Schätzung von 35 Millionen Dollar (etwa 30 Millionen Euro). David Hockney bleibt als einer der bedeutendsten britischen Künstler der Gegenwart in Erinnerung. Seine Pools, Porträts, Landschaften und digitalen Arbeiten haben die Kunst über Jahrzehnte geprägt und einen Blick auf die Welt geschaffen, der Farbe, Licht und Alltag neu sichtbar machte





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