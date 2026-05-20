David Odonkor, ehemaliger Nationalspieler, kritisiert als Joker in Bundestruppe bei WM-Kandidat 2006 den Umgang mitOliver Baumann und sieht parallels zu einer Team-Frage vor 20 Jahren. Die neue Doku "Mission Sommermrchen: Deutschlands Weg zur WM 2006" greift die Erinnerungen auf und zeigt den Weg des DFB-Teams durch das Turnier.

Eine Doku über das Sommermrchen liefert die Bühne - jedoch sorgt ein Ex-Nationalspieler für aktuellen Zündstoff: David Odonkor greift die Torwart-Entscheidung von Julian Nagelsmann an und stellt dabei die Frage nach dem Umgang mit Oliver Baumann in den Mittelpunkt.

Im überraschend echten Kölner "Cinedom" ührte eigentlich die Vergangenheit in den Fokus. Die neue Serie "Mission Sommermrchen: Deutschlands Weg zur WM 2006" feierte Premiere, ab Mittwoch ist sie in der ZDF-Mediathek abrufbar. Doch die Diskussion drehte sich schnell um das Hier und Jetzt im DFB. Nach der Vor organismeszt Odonkor im Gespräch mit Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein auf der Bühne - und übersetzte sich deutlich zur aktuellen Torwart-Frage.

Im Zentrum seiner Aussagen steht nicht die sportliche Qualität von Manuel Neuer, sondern der Umgang mit Oliver Baumann. Odonkor betonte: "Wenn ich Manuel Neuer in meinem Team habe, dann bin ich glücklich. Das ist so", sagte er, schob aber hinterher: "aber es geht immer um die Art und Weise, wie man mit der eigentlichen Nummer 1, mit Oliver Baumann, umgeht. Es ist schade, wie man mit ihm umgegangen ist.

Das geht nicht.

". Auf Nachfrage zur Wirkung innerhalb der Mannschaft zeigte sich Odonkor nachdenklich.

"Ich denke schon, dass sie das geregelt bekommen. Aber ich stelle mir die Frage: Wie sieht man den Bundestrainer am Ende? Du kannst nicht heute A und morgen B sagen. Natürlich kann er das als Bundestrainer - aber wie kommt das in der Mannschaft an?

David Odonkor untermindert seine Kritik casadaue einen Rückblick auf 2006. Damals entschied sich Trainer Ürgen Klinsmann für Jens Lehmann statt Oliver Kahn - eine Personalie mit großer Sprengkraft. Odonkor sieht jedoch einen klaren Unterschied im Vorgehen.

"Weil man vorher gesprochen hat - offen und ehrlich. Das ist heute nicht mehr so", erklärte er und verwies damit auf die damalige Kommunikation innerhalb des Teams. Die Erinnerungen an das Turnier sind für ihn ohnehin noch präsent. Odonkor war als Joker wichtig, bereite beim 1:0 gegen Polen das entscheidende Tor von Oliver Neuville vor und trug zum erfolgreichen Turnierverlauf bei.

Auch zwei Jahrzehnte später hat dieses Kapitel für ihn nichts an Bedeutung verloren.

"Wir wollten Titel, den haben wir leider nicht geschafft - aber den 3. Platz erreicht. Über das bin ich noch immer glücklich. Man vergisst diese Momente einfach nicht, auch wenn es 20 Jahre her ist.

Das ist einfach gigantisch.

". Die neue Doku greift genau diese Erinnerungen auf und zeigt den Weg des DFB-Teams durch das Turnier 2006 in drei Teilen.





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