David Raum bleibt Außenvor: Bundesliga-Star reagiert auf Nicht-Nominierung

David Raum wurde erstmals seit fünf Jahren nicht für die Nationalelf berufen. Der RB-Leipzig-Spieler setzt auf Leistungsdruck und hofft auf Rückkehr bei den Länderspielen.

David Raum hat den Sonntagmorgen in Ruhe in Leipzig verbracht und frühstückte im Café Dankbar. Nach dem klaren 5:2-Sieg seines Vereins RB Leipzig gegen Augsburg hatte Trainer Martin Demichelis den Spielern zwei Freitage gegönnt. Anders als in den Vorjahren reiste der 28-jährige Abwehrspieler diese Woche nicht für die deutsche Nationalmannschaft an. Es war die erste Nominierungs-Pause für den Kapitän von RB Leipzig seit nunmehr fünf Jahren. Der Ausfall fiel in eine wichtige Phase der Saison, die nun ohne ihn in der A-Nationalmannschaft verläuft.

Klare Ansage nach verpasster Berufung

Die Reaktion auf die Nichtberufung fiel deutlich und selbstbewusst aus. Raum zeigte nach dem Spiel gegen Augsburg keine Reue, sondern betonte seinen Willen zur Besserung. Sein erstes Tor der Saison erzielte er in der 45. Minute durch einen wunderschönen direkten Freistoß, der das Ergebnis auf 3:1 festlegte. Die Leistung wurde von BILD mit der Note 2 bewertet. Raum nutzte das Gespräch mit Sky, um seine Haltung klar zu definieren und zukünftige Erwartungen an sich selbst zu formulieren.

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Er gab offen zu, dass die Nachricht von der Außenvorrückung zunächst enttäuschend war. Trotzdem respektiert er die Entscheidung des neuen Bundestrainers Jürgen Klopp. Der 59-jährige Trainer habe Raum persönlich angerufen und die Gründe für seine Wahl detailliert erläutert. Dieser direkte Austausch wurde vom Verteidiger als sehr respektvoll empfunden. Raum nannte die Nationalmannschaft mittlerweile wie eine zweite Heimat, wobei er den engen Kontakt zu den dortigen Mitarbeitern hervorhob und gratulierte dem Team für die anstehenden Aufgaben.

Kopfsache und Konkurrenzsituation auf der Position

Dennoch war die Botschaft an den Trainer klar: Man werde mit Leistung antworten müssen. Raum meinte damit, dass er sich so stark in Form bringen will, dass Klopp ihn bei der nächsten Gelegenheit nicht mehr ignorieren könne. Er hat heute den ersten Schritt in diese Richtung gesetzt, indem er gegen Augsburg überzeugte. Für den ehrgeizigen Leipziger wird die anstehende Länderspielpause keine Zeit sein, um die Füße hochzulegen. Stattdessen wird er seine Vorbereitung intensiv nutzen, um für die nächsten Herausforderungen gewappnet zu sein.

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Im aktuellen Kader für die anstehenden Nations-League-Spiele findet sich Raum jedoch nicht wieder. Auf seiner favorisierten Position des Linksverteidigers vertraut Jürgen Klopp auf Nathaniel Brown und Maximilian Mittelstädt. Brown steht beim FC Bayern unter Vertrag und ist 23 Jahre alt, während Mittelstädt als 29-Jähriger für den VfB Stuttgart aufläuft. Diese Personalentscheidung zeigt, dass der Trainer auf andere Talente und Erfahrungen in der Defensive setzt. Die Konkurrenz um die Position ist somit härter denn je.

Weiterer Weg und künftige Termine

Die deutsche Nationalmannschaft steht nun vor zwei wichtigen Partien in der Nations League. Am 13. November geht es nach Serbien, gefolgt von einem Heimspiel gegen die Niederlande am 16. November in Berlin. Für David Raum und RB Leipzig bedeutet dies, dass er die Spiele aus der Ferne begleiten muss. Der Fokus liegt nun vollständig auf der Bundesliga und der Vorbereitung auf die Rückrunde mit dem Verein.

Die nächste Chance für eine Rückkehr ins Trikot der Nationalmannschaft öffnet sich bereits im kommenden März. Dort stehen wieder Länderspiele auf dem Programm, die als wichtiger Faktor für die Formkurve gelten werden. Wer den ehrgeizigen Leipziger kennt, der weiß, dass er in dieser Pause nicht stillsitzen wird. Der Druck bleibt bestehen, und Raum hat versprochen, bei der nächsten Gelegenheit nicht mehr um sich herumzukommen, sondern die Position im Team zu erkämpfen.