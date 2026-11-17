DFB-Star David Raum liest am Dienstag aus seinem Buch 'MUTICH!' im Thalia Leipzig. Alle Einnahmen fließen spendenwirksam an die Kinderkrebsforschung.

Die deutsche Fußballnationalspielerin und Kapitänin David Raum stand am Dienstagvormittag vor Tausenden Zuhörern im Leipziger Thalia-Theater, um seine persönliche Geschichte zu präsentieren. Diese besondere Premiere als Vorleser stand im Zeichen des Kinderbuchs ' MUTICH! - Mut hat viele Gesichter', das Raum mit anderen Prominenten verfasst hat. Der 28-jährige Abwehrspieler überwand dabei seine eigenen Unsicherheiten, um eine wichtige Botschaft an die junge Zielgruppe zu vermitteln.

Persönliche Ängste und Mut in der Öffentlichkeit

Davies Raum gab im direkten Gespräch zu, dass er sich vor dem Termin sehr nervös gefühlt habe. Er erklärte, dass Aufregung und ein Kribbeln im Bauch zu seinen Emotionen gehörten, da er etwas völlig Neues tat. Der Prozess des Vorlesens half ihm jedoch, seine innere Stärke zu finden. Mit der Zeit wurde er mutiger und gewann Sicherheit in seiner Rolle als Geschichtenerzähler. Diese Entwicklung steht im direkten Kontrast zu den üblichen Druckmomenten auf dem Fußballplatz.

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Motivation hinter dem Projekt und Vorbilder

Der DFB-Star betonte, dass er den Traum vieler Kinder lebe, die im Fußball aktiv sind. Für ihn persönlich war der Weg zu diesem Erfolgspunkt nicht immer einfach. Er erwähnte explizit Phasen der Traurigkeit und Schwierigkeiten, die er bewältigen musste. Seine Geschichte behandelt auch unangenehme Momente, in denen man sich nicht wohlfühlt. Raum erklärte, wie wichtig es ist, Kraft aus solchen Situationen zu ziehen und den Mut nicht zu verlieren, wenn die Umstände schwierig sind.

Gemeinschaft mit anderen Stars und Kollegen

Neben David Raum erzählen sieben weitere Stars ihre Mutmach-Geschichten in dem gemeinsamen Buchprojekt. Darunter befindet sich der Sänger Nico Santos, der 33 Jahre alt ist, sowie der deutsche Fußballkollege Jonathan Tah mit 30 Jahren. Raum lobte die Leistung von Jonathan Tah ausdrücklich, insbesondere im Hinblick auf das Spiel am Vortag gegen die Niederlande. Dort absolvierte Tah ein sensationelles Spiel und half seinem Team zu einem klaren Erfolg. Diese Solidarität unter den Athleten unterstreicht den Gemeinschaftsaspekt des Projekts.

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Spenden für die Kinderkrebsforschung

Alle beteiligten Stars verzichten bewusst auf ihre Gage für dieses spezielle Buchprojekt. Der Preis des Buches liegt bei 24,90 Euro und dient einem starken Zweck. Die gesamten Einnahmen fließen über die FLYERALARM Kids Foundation und den Verein Cancel Cancer in den Kampf gegen Kinderkrebs. Diese strukturierte Spendenweiterleitung stellt sicher, dass die finanziellen Mittel direkt den betroffenen Kindern zugutekommen. Die Transparenz der Organisation ist dabei ein zentrales Element der Initiative.

Auswirkungen auf die lokale Community in Leipzig

Neben den Buchverkäufen wurde auch der Eintritt der Lesung in Leipzig gespendet. Die Einnahmen der Veranstaltung gingen an die Elternhilfe für krebskranke Kinder in Leipzig. Diese lokale Unterstützung verstärkt die globale Botschaft des Buches durch konkrete Hilfe vor Ort. Die Kombination aus nationaler Reichweite des Buches und lokaler Spendenaktivität zeigt die umfassende Bedeutung des Unternehmens. Fans und Zuhörer konnten dabei nicht nur eine inspirierende Geschichte erleben, sondern auch aktiv einen Beitrag zur Gesundheit von Kindern leisten.