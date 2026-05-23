David Raum: RB-Kapitän in die DFB-Kette, optimistic für Katar

RB-Kapitän David Raum hat es in die DFB-Kette geschafft und spricht in BILD über seine Motivation und seine Vorbereitung auf das Turnier in Katar.

RB-Kapitän David Raum hat es in den Kader des Bundestrainers Julian Nagelsmann geschafft, der das Turnier interviewt. Mr. Raum spricht über seine Motivation und seine Vorbereitung darauf.

Er hat in der Vorrunde Schluss, da er jetzt ein ungeahntes Standing und weitere Prioritäten hat. Er hat die letzten Wochen sehr sorgfältig auf seine Ernährung geachtet und zu sich genommen, um seine Leistung zu verbessern. Er trainiert individuell mit einem Trainer und einem Physiologen und hat Kontakt gehabt wegen seiner zuletzt gelähmten Leiste. Mr. Raum ist überzeugt, dass er fit ist und bereit ist, den Kampf anzutreten.

Er traut sich nicht zu sagen, wie schwer es ihn sein wird, aber er hofft, dass die Fans begeistert werden können





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