David Raum verpasst Nationalmannschaft: Jürgen Klopp setzt auf Brown und Mittelstädt

David Raum fehlt im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Bundestrainer Jürgen Klopp priorisiert die Defensive und nominiert Nathaniel Brown sowie Maximilian Mittelstädt für die kommenden Nations-League-Spiele.

Die deutsche Nationalmannschaft steht kurz vor zwei wichtigen Nations-League-Begegnungen, doch ein wichtiger Name fehlt in der Aufstellung. David Raum wurde nicht für die Länderspiele gegen Serbien und Holland nominiert. Diese Entscheidung trifft der DFB-Verband trotz eines starken Auftritts des 28-jährigen Linksverteidigers in der Champions League.

Klopps taktische Priorität bei der Auswahl

Jürgen Klopp hat sich bereits auf einen festen Kader für die bevorstehenden Spiele festgelegt. Der Bundestrainer entschied sich bewusst gegen den Leipziger und setzte stattdessen auf Nathaniel Brown vom FC Bayern München und Maximilian Mittelstädt von VfB Stuttgart. Beide Spieler sollen die Position links hinten besetzen. Die Wahl fiel auf diese beiden Konkurrenten, weil Klopp deren Defensivarbeit aktuell als stärker einschätzt. Raum selbst erhielt telefonisch eine direkte Rückmeldung über diese Personalie.

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Gründe für die Nichtberufung und aktuelle Form

Ausschlaggebend für die Abwahl war eindeutig die defensive Stabilität. Auch wenn Raum am Mittwochabend beim 2:3 gegen Manchester City sein bestes Saisonspiel zeigte, reichte dies für die Nominierung nicht aus. Zuvor hatte er bereits im Oktober 2024 gefehlt, da er wegen einer Sprunggelenksverletzung abreisen musste. Jetzt muss der ehrgeizige Akteur doppelt Gas geben, um im März wieder Teil des Teams zu sein. Intern wird seine Leistung durchaus kritisch diskutiert, auch wenn er zuletzt im Pokal erste Assists lieferte.

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Zeitplan für die nächsten Pflichtspiele

Die deutschen Nationalspieler treten nun in Serie an. Am 13. November findet das Spiel in Serbien statt. Zwei Tage später, am 16. November, folgt das Match gegen die Niederlande in Berlin. In dieser Pause werden sich die Kandidaten beweisen müssen. Für Raum sind diese Wochen entscheidend, um seine Perspektive für die Zukunft in der Nationalelf zu sichern. Er wird die Zeit nutzen, um seine Defensivwerte weiter zu verbessern und sich für die kommende Runde zu empfehlen.

Vereinssituation und Transfergerüchte im Fokus

Neben der Nationalmannschaft spielt Raum auch in Leipzig eine durchwachsene Saison. Sein Vertrag läuft bis zum kommenden Sommer. Bei einem passenden Angebot könnte er im Winter den Verein wechseln. Gerüchte um ein Interesse von Manchester United kursierten bereits. Auch italienische Klubs wie Bologna zeigen Aufmerksamkeit. Raum träumt jedoch von England und Top-Klubs mit Titelpotenzial. Eine Ablösesumme im niedrigen zweistelligen Millionenbereich ist realistisch.