David Raum: Wir wollen das Maximum bei der WM

Vier Tage vor dem WM-Start gegen Curaçao spricht David Raum über Erwartungen, seine Rolle und die Konkurrenz - klar und sympathisch.

Vier Tage vor dem deutschen WM-Auftakt gegen Curacao hat Nationalspieler David Raum (28) in einer Pressekonferenz klare Worte gefunden. Der Kapitän von RB Leipzig betonte die hohen Erwartungen an das Team: Mit unserem Kader, unserem Trainerteam und dem fantastischen Team ums Team herum sind die Vorzeichen sehr gut, dass wir weit kommen.

Und wenn wir ehrlich sind: Man bestreitet kein Turnier, um Dritter zu werden. Wir haben Ansprüche an uns - wir wollen das Maximum. Diese Aussagen sorgten für Aufsehen, denn Raum ist bekannt dafür, dass er seine Meinung offen vertritt, ohne um den heißen Brei herumzureden. Die Pressekonferenz, die er gemeinsam mit Leipzig-Kollege Assan Ouédraogo (20) gab, war geprägt von Humor und Sympathie, aber auch von sportlicher Analyse.

Die beiden sorgten für zahlreiche Lacher, doch Raum nutzte die Gelegenheit auch, um über seine persönliche Situation zu sprechen. Nachdem er in der WM-Qualifikation gesetzt war, musste er in den letzten Testspielen hinter Nathaniel Brown (22/Frankfurt) zurückstecken. Doch Raum zeigte sich kämpferisch und akzeptiert die Herausforderung. Raum erläuterte die Unterschiede zwischen ihm und Brown: Wir sind zwei sehr unterschiedliche Spielertypen.

Er spielt in Frankfurt eine sehr offensive Rolle und rückt immer wieder ins Zentrum ein. Das macht er herausragend und hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt, obwohl Frankfurt ein bisschen gestruggelt hat. Das ist ein Kompliment an ihn. Gleichzeitig räumte Raum ein, dass er körperliche Probleme hatte: Ich hatte am Ende der Saison, wie der Trainer sagte, ein bisschen körperliche Probleme.

Aber ich komme immer besser in Fahrt und bin immer fitter. Ich habe auch mit dem Trainer schon gesprochen. Ich weiß meine Rolle zu akzeptieren - ob auf dem Platz oder daneben. Wenn ich reinkomme, gebe ich alles.

Am Ende sind wir auf dieser Position top besetzt. Der Trainer hat es schwer, und genauso sollte es sein. So ein Turnier ist lang, und selbst wenn ich am Anfang nicht starte: Die Mannschaft kann sich auf mich verlassen. Ich weiß, was meine Stärken sind, wie ich dem Team helfen kann, und das weiß Julian.

Diese Worte zeigen Reife und Teamgeist, die für den Erfolg des DFB-Teams entscheidend sein könnten. Die deutsche Mannschaft reist mit großen Ambitionen nach Katar. Nach dem enttäuschenden Vorrundenaus bei der WM 2022 in Russland und dem frühen Aus bei der EM 2024 im eigenen Land soll nun die Trendwende gelingen. Raum, der bei RB Leipzig eine starke Saison gespielt hat, ist sich der Verantwortung bewusst.

Er weiß, dass die Konkurrenz auf seiner Position groß ist, aber genau das treibt ihn an. Die Pressekonferenz offenbarte einen Spieler, der nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits davon Führungsqualitäten zeigt. Gemeinsam mit Ouédraogo, der ebenfalls als vielversprechendes Talent gilt, bildet Raum ein starkes Duo, das die jungen und erfahrenen Spieler im Kader vereint.

Die Erwartungen an die deutsche Nationalmannschaft sind hoch, doch Raum bleibt realistisch: Wir müssen von Spiel zu Spiel denken und uns Schritt für Schritt steigern. Der erste Gegner Curacao wird nicht unterschätzt, schließlich hat jede Mannschaft bei einer WM ihre Stärken. Mit einer Mischung aus Selbstbewusstsein und Demut will das DFB-Team in das Turnier starten. Die Fans dürfen gespannt sein, ob die klaren Worte von David Raum auch in Taten umgesetzt werden können





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