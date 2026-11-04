David Späth bringt seine erste Sport-Kollektion auf den Markt

David Späth bringt seine erste Sport-Kollektion in dunklem Grün auf den Markt. Shirt für 35 Euro, Hoodie für 65 Euro im Fanshop.

Der Handballspieler David Späth hat unter dem Namen ' Späthi The King' seine erste eigene Sport-Kollektion veröffentlicht. Die Teile sind im Fanshop der Rhein-Neckar Löwen erhältlich. Der Klub beschreibt die Kollektion als Ausdruck von Späths Leidenschaft für den Handball und seines eigenen Charakters.

Die Kollektion ist vollständig in Späths Lieblingsfarbe Dunkelgrün gehalten. Im Mittelpunkt steht die Oberbekleidung, bei der ein aufwendig gestalteter Print auf dem Rücken besonders auffällt. Dieser Rückenprint ist das zentrale Gestaltungsmerkmal des Designs.

Also read HSG Wetzlar entlässt Sport-Geschäftsführer Michael Allendorf sofort

Rückenprint zeigt persönliche Stationen von David Späth

Der aufwendig gestaltete Rückenprint zeigt zentrale Stationen aus dem Leben von David Späth. Die Motive verweisen auf wichtige Orte und Momente, die seinen bisherigen Weg geprägt haben.

Zu sehen ist unter anderem das Trainingszentrum in Kronau. Außerdem finden sich auf dem Print die Weggefährten, mit denen Späth den Weg in die Bundesliga gegangen ist.

Advertisement

Als besonderer Moment seiner Karriere wird der Pokalsieg in Köln hervorgehoben. Auch dieses Ereignis ist auf der Oberbekleidung verewigt und steht exemplarisch für die sportlichen Höhepunkte, die der Print abbildet.

Auch der Eiffelturm in Paris taucht auf dem Rückenprint auf. Der Bezug zu Frankreich steht im Zusammenhang mit Späths Olympia-Silber, das er in Paris mit der deutschen Mannschaft gewann.

Ein weiteres persönliches Detail ist der Name seines Hundes Sid, der ebenfalls auf der Kollektion verewigt wurde. Damit reicht das Design über den reinen Sport hinaus und zeigt auch Späths privates Umfeld.

Rhein-Neckar Löwen betonen persönliche Erinnerungen

Die Rhein-Neckar Löwen sehen in jedem einzelnen Motiv eine eigene Erinnerung. Nach Angaben des Klubs steckt hinter jedem Element der Kollektion ein persönlicher Bezug zu Späths Werdegang.

Der Verein richtet sich mit der Kollektion ausdrücklich an unterschiedliche Zielgruppen. Angesprochen werden sollen nicht nur Anhänger, die Späths Handball feiern, sondern auch alle, die den Menschen hinter dem Sportler schätzen.

Advertisement

Die Kollektion versteht sich damit nicht nur als Fanbekleidung, sondern als persönlicher Zugang zu David Späth. Die Rhein-Neckar Löwen stellen dabei die Verbindung zwischen Sportler und Person in den Mittelpunkt.

Preise und Verkauf der Späth-Kollektion im Fanshop

Das Shirt kostet 35 Euro, der Hoodie ist für 65 Euro erhältlich. Verkauft werden beide Teile im Fanshop der Rhein-Neckar Löwen.

Der Verein verbindet die Preise mit einer Zukunftsaussage. Demnach wären die Teile unbezahlbar, wenn David Späth im nächsten Jahr im eigenen Land Weltmeister wird.

Konkrete Termine für diese Weltmeisterschaft nennt der Text nicht. Käufer finden die Kollektion derzeit im Fanshop der Rhein-Neckar Löwen, wo Shirt und Hoodie zu den genannten Preisen angeboten werden.