David Walliams: Schwere Vorwürfe gegen den britischen Komiker

David Walliams bestreitet schwere Vorwürfe nach Recherchen von Guardian und ITV News. Verlag HarperCollins hat sich von dem Autor distanziert.

Der britische Komiker David Walliams (55) steht im Zentrum schwerer Vorwürfe, die auf Recherchen des Guardian und von ITV News beruhen. Dem Star der Comedy-Show Little Britain wird vorgeworfen, seinen Prominentenstatus ausgenutzt zu haben, um sich jungen Frauen und teils minderjährigen Fans sexuell zu nähern. Walliams bestreitet die Vorwürfe.

Die Berichte erschienen, nachdem der Londoner High Court Anfang November entschieden hatte, dass die Medien grundsätzlich über die Vorwürfe berichten dürfen. Zuvor hatte Walliams versucht, die Veröffentlichung gerichtlich zu verhindern.

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Vorwürfe gegen David Walliams im Detail

Die Recherchen von Guardian und ITV News werfen David Walliams vor, seine Bekanntheit genutzt zu haben, um sich jungen Frauen und teils minderjährigen Fans sexuell zu nähern. Im Raum steht auch der Vorwurf des Groomings, also des gezielten Aufbaus von Nähe zu Minderjährigen.

Eine Frau berichtet, sie sei erst 15 Jahre alt gewesen, als Walliams 2004 Kontakt zu ihr aufgenommen habe. Nach ihrer Darstellung stellte er ihr nicht lange danach eine Frage zu ihren bisherigen sexuellen Erfahrungen.

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Eine weitere Frau sagt, Walliams habe ihr im Alter von 15 Jahren über MySpace geschrieben und sich anschließend mit ihr in einem Café getroffen. Laut dem Guardian, der sie zitiert, soll er sie später geküsst und bei sich zu Hause ihr T-Shirt hochgezogen haben.

Die Frau schildert, sie sei noch nicht bereit für Sex gewesen und habe auf diese Weise nicht berührt werden wollen. Sie betont, sie sei damals doch erst 15 Jahre alt gewesen.

Walliams weist den Vorwurf der Ausbeutung zurück

David Walliams bestreitet nach Angaben der Berichte jeden sexuellen Kontakt mit der damals 15-Jährigen und weist den grundsätzlichen Vorwurf der sexuellen Ausbeutung entschieden zurück. Wörtlich erklärte er: 'Ich bin kein sexueller Ausbeuter.'

Zugleich räumt Walliams ein, rückblickend erkannt zu haben, dass er sich gegenüber anderen Menschen, mit denen er gelegentliche sexuelle Beziehungen hatte, manchmal gedankenlos verhalten habe. Ein Machtungleichgewicht sei durch seine Bekanntheit unvermeidlich, der Missbrauch davon sei aber etwas ganz anderes, das habe er niemals getan.

Die Unterscheidung zwischen einem Machtungleichgewicht und Missbrauch bildet damit den Kern seiner Verteidigung. Die Schilderungen der Frauen bleiben in den Berichten Vorwürfe, die Walliams zurückweist.

Gerichtsverfahren und Reaktion des Verlags

Vor der Enthüllung war Walliams im Verfahren nur unter dem Kürzel PPT bekannt, was bereits vor der Veröffentlichung für Rätselraten in Großbritannien sorgte. Laut Gerichtsunterlagen erklärte er, sich das Leben nehmen zu wollen, sollte seine Identität öffentlich werden.

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Guardian und ITN hatten nach den Berichten seit Jahren recherchiert, mehr als 100 Menschen befragt und mehr als 30 Frauen zu mutmaßlichem sexuellem Fehlverhalten interviewt. Die Anwälte von Walliams gingen bereits vor der Veröffentlichung juristisch gegen die Berichte vor.

Der langjährige Verlag HarperCollins hatte sich schon zuvor von dem Bestsellerautor distanziert. Nach früheren Vorwürfen kündigte der Verlag zunächst an, keine neuen Bücher mehr mit Walliams zu veröffentlichen. Laut Guardian soll die Zusammenarbeit inzwischen vollständig beendet sein.

Folgen für Verlag, Fans und die Branche

Die Zusammenarbeit zwischen HarperCollins und David Walliams soll nach Angaben des Guardian vollständig beendet sein. Damit verliert der Autor seinen langjährigen Verlagspartner, nachdem der Verlag zunächst nur die Veröffentlichung neuer Bücher ausgeschlossen hatte.

Little Britain lief in England von 2003 bis 2006 und wurde gemeinsam mit Matt Lucas (52) geprägt. Auch Stars wie Popsänger Robbie Williams hatten Gastauftritte in der Show, die bis heute zu den bekannten britischen Comedy-Formaten zählt.

Der Fall zeigt laut den Berichten ein Machtgefälle zwischen prominenten Künstlern und jungen Fans, das Walliams selbst als unvermeidlich beschreibt. Mit der Entscheidung des High Court dürfen die Medien über die Vorwürfe berichten, während Walliams sie bestreitet. Weitere Verfahrensschritte nannte der Bericht nicht.