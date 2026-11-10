David Walliams weist Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens zurück

David Walliams bestreitet Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens mehrerer Frauen. BBC entfernt Sendungen wie Little Britain vorerst von ihren Plattformen.

Der britische Komiker und Kinderbuchautor David Walliams sieht sich Vorwürfen sexuellen Fehlverhaltens von mehreren Frauen gegenüber. Das geht aus einer gemeinsamen Recherche des Guardian und des Senders ITV News hervor. David Walliams bestreitet die Anschuldigungen, die vor allem durch seine Rolle in der Parodie Little Britain bekannt geworden sind.

Zuvor war David Walliams vor dem High Court in London gescheitert, die Veröffentlichung der Vorwürfe gerichtlich untersagen zu lassen. Der Guardian berichtete, der Komiker solle über Jahre hinweg Frauen sexuell belästigt und seinen Prominentenstatus ausgenutzt haben, um sich jungen Frauen und Mädchen anzunähern.

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Vorwürfe reichen bis ins Jahr 2003 zurück

Die Vorwürfe betreffen laut den Recherchen mehrere Frauen und reichen bis ins Jahr 2003 zurück. Zwei Frauen werfen David Walliams vor, sie gezielt für sexuelle Zwecke umworben zu haben.

Beide Frauen gaben nach eigenen Angaben an, 15 Jahre alt gewesen zu sein, als sie den Komiker kennenlernten. Eine der Frauen wirft ihm zudem einen sexuellen Übergriff vor. Auch am Arbeitsplatz soll sich David Walliams Frauen gegenüber wiederholt unangemessen verhalten haben.

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Die Schilderungen stammen aus den Berichten der betroffenen Frauen, die der Guardian und ITV News zusammengetragen haben. Die im Raum stehenden Vorwürfe gelten als Behauptungen, die David Walliams zurückweist.

David Walliams verteidigt sich in einem Statement

David Walliams weist die Vorwürfe in einer Stellungnahme zurück, die der Guardian veröffentlichte. Auch die Anwälte des Komikers widersprechen mehreren Schilderungen der Frauen.

In seinem Statement erklärt David Walliams, er sei kein sexueller Ausbeuter. Rückblickend erkenne er jedoch, dass er sich gegenüber anderen Menschen, mit denen er gelegentlich sexuelle Beziehungen hatte, manchmal gedankenlos verhalten habe.

Ein Machtungleichgewicht sei unvermeidlich, wenn eine der beteiligten Personen berühmt sei, so David Walliams weiter. Den Missbrauch dieser Macht bezeichnet er als etwas ganz anderes und erklärt, dass er sich niemals so verhalten habe.

BBC und Labour ziehen Konsequenzen

Die BBC hat nach Bekanntwerden der Vorwürfe angekündigt, einige Sendungen vorerst von ihren Plattformen zu entfernen. Betroffen ist unter anderem die Serie Little Britain, in der David Walliams mitwirkte.

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Zugleich überprüft die BBC sämtliche Inhalte, in denen David Walliams auftritt oder an denen er als Autor beteiligt war. Die Regierungspartei Labour hat den Komiker nach Informationen der Nachrichtenagentur PA als Parteimitglied suspendiert.

Auch die Literaturagentur Independent Talent Group beendete die Zusammenarbeit mit David Walliams, wie mehrere Medien berichteten. Bereits im Vorjahr waren Vorwürfe gegen den Komiker in britischen Medien bekanntgeworden. Der Telegraph berichtete damals, der Brite solle sich unangemessen gegenüber jungen Frauen verhalten haben, was David Walliams ebenfalls zurückwies.

Der Verlag HarperCollins UK kündigte damals kurz darauf an, keine neuen Bücher von David Walliams mehr zu veröffentlichen. HarperCollins UK stellte dabei keinen ausdrücklichen Zusammenhang mit den Vorwürfen her, erklärte jedoch, das Wohlergehen seiner Mitarbeiter werde ernst genommen.

David Walliams ist in Deutschland vor allem durch die gesellschaftskritische Parodie Little Britain bekannt. Britischen Medien zufolge gilt der 55-Jährige mit Büchern wie The Boy in the Dress oder Gangsta Granny zudem als einer der erfolgreichsten Kinderbuchautoren Großbritanniens. David Walliams hat nach diesen Angaben mehr als 40 Bücher in mehreren Sprachen veröffentlicht, von denen manche als TV-Filme adaptiert wurden.