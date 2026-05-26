David Wnendt's "Er ist wieder da" Film Adaptation: A New Twist on a Bestselling Novel

The adaptation of the bestselling novel "Er ist wieder da" by David Wnendt was turned into a half-documentary film. The film adaptation faced challenging tasks to bring the novel's story to life. The novel has sold over two million copies and over 300,000 copies of the audiobook. The novel has created history and has been a taboo-breaker. The satire of the novel has polarized people and has also raised critical thoughts on the media society and the hidden desires of people for a strong hand. The film adaptation of the novel has been a great success and has been repeated on cable TV.

Fraglos mutig: "Er ist wieder da" wurde von David Wnendt in einen halbdokumentarischen Spielfilm verwandelt (Szene mit Katja Riemann und Oliver Masucci). Die Adaption des Bestsellers "Er ist wieder da" stellte die Macher vor kaum zu erfüllende Aufgaben.

Sie mussten andere Wege gehen, um den "Hitler in der Neuzeit"-Roman filmisch umzusetzen. Mehr als zwei Millionen Bücher wurden verkauft. Dazu über 300.000 Exemplare des Hörbuchs.

"Er ist wieder da" von Autor Timur Vermes hat Geschichte geschrieben. Ein Tabubruch ist dieser Roman über Adolf Hitler in der Neuzeit dabei sicher nicht mehr. Doch polarisiert die gewagte Satire eben in besonderem Maße, wirft sie doch auch einen kritischen Blick auf die Auswüchse der modernen Mediengesellschaft. Und dazu auf die Menschen und deren versteckte Sehnsucht nach einer harten Hand.

Angesichts des großen Erfolgs wenig überraschend kam die Buchverfilmung, die Kabel Eins nun wiederholt. Weit haben sich Regisseur und Autor David Wnendt dabei für die gleichnamige Adaption von 2015 vom Buch entfernt. Sehr weit. Sowohl inhaltlich als auch bei der Intention





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