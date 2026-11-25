Lille-Trainer Davide Ancelotti preist FC Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano als weltklasse. Das Champions-League-Duell am Mittwoch steht bevor.

Davide Ancelotti hat in einer Pressekonferenz vor dem anstehenden Champions-League-Auftakt seine hochrangige Wertschätzung für den FC Bayern München deutlich gemacht. Der Trainer von Osc Lille äußerte am Mittwoch umfassende Zustimmung zu der Einschätzung, dass der Innenverteidiger Dayot Upamecano zu den weltweit besten Spielern seiner Position zählt. Das entscheidende Duell zwischen den beiden Vereinen findet am Mittwochabend statt und wird über DAZN ab 21 Uhr live im Fernsehen übertragen.

Ancelottis hochgelobte Top-Defensive-Eigenschaften

Davide Ancelotti betonte eindringlich, dass Dayot Upamecano entweder der Beste auf dem Feld ist oder sich zumindest in der absoluten Spitzengruppe der Verteidiger weltweit befindet. Als Trainer des OSC Lille analysierte er die modernen Anforderungen an diese Position präzise und hob hervor, dass das Spiel auf dem höchsten Niveau heutzutage extrem schwierig sei. Dies liege vor allem daran, dass Innenverteidiger fast ständig mit direkten Eins-gegen-eins-Situationen konfrontiert werden. Diese physische und mentale Belastung erfordert eine hohe Widerstandsfähigkeit.

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Der 37-Jährige erklärte weiter, dass Spieler, die für Spitzenvereine wie Frankreich oder den FC Bayern München auflaufen, in der Lage sein müssen, mit extrem schwierigen Spielsituationen umzugehen. Um diesen hohen Ansprüchen gerecht zu werden, müsse man ein sehr vielseitiger Akteur sein. Ancelotti nannte konkrete technische Fähigkeiten als unverzichtbar, darunter Sicherheit im Ballbesitz und die Fähigkeit, das Spiel gezielt aus der Abwehr heraus aufzubauen. Ohne diese Qualitäten sei ein Erfolg auf dieser Ebene kaum möglich.

Personalien und strategische Ausrichtung der Teams

Davide Ancelotti ist der Sohn des ehemaligen Bayern-Trainers Carlo Ancelotti, der im Alter von 67 Jahren für die Münchner tätig war. Die Assistenzzeit seines Vaters in der Saison 2016/17 in München habe ihm enorm weitergeholfen. Heute steht er selbst an der Seitenlinie in Lille und möchte mit seinem Team am 5. Spieltag der Ligaphase den ersten Sieg feiern. Die Aussichten dafür haben sich durch die Personalprobleme in der Offensive des FC Bayern München deutlich verbessert.

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Im Kader des FC Bayern München ist Dayot Upamecano, der das 28. Lebensjahr vollendet hat, seit 2021 aktiv. Unter dem aktuellen Trainer Vincent Kompany, der 40 Jahre alt ist, hat er sich als Stammspieler etabliert und kam sowohl in der Hinrunde als auch in der Rückrunde regelmäßig zum Einsatz. Ancelotti räumte ein, dass das Fehlen von Harry Kane, dem Gewinner des Ballon d'Or, und Michael Olise bedeutsam sei. Gleichzeitig erklärte er jedoch, dass die Identität der Bayern-Mannschaft sich nicht ändere, unabhängig davon, welche Spieler auflaufen würden.

Strategische Vorbereitung und taktische Einschätzung

Obwohl Davide Ancelotti die individuellen Ausfälle bei den Bayern anerkennt, legte er Wert auf eine teamorientierte Vorbereitung. Der OSC-Trainer betonte, dass man sich auf den FC Bayern als geschlossene Einheit vorbereiten müsse. Eine zu starke Fokussierung auf einzelne fehlende Akteure oder einzelne Starspieler sei falsch und würde der Komplexität des Gegners nicht gerecht. Die taktische Disziplin und der kollektive Zusammenhalt bleiben die entscheidenden Faktoren.

Diese Einschätzung gilt für das gesamte Aufgebot des FC Bayern München. Ancelotti verwies darauf, dass die Qualität des Teams auch ohne die genannten Namen erhalten bleibt. Die Strategie des OSC Lille zielt darauf ab, die strukturellen Stärken des Gegners zu neutralisieren, anstatt sich auf personelle Schwächen zu verlassen. Dies erfordert eine hohe Disziplin in der Defensive, insbesondere gegen die Angriffsformation der Münchner.

Ausblick auf das entscheidende Champions-League-Match

Das Spiel am Mittwoch wird für beide Seiten eine wichtige Bedeutung haben. Für Davide Ancelotti ist der erste Sieg am 5. Spieltag der Ligaphase ein klares Ziel. Der OSC Lille versucht, die eigenen Defensivstrukturen so zu organisieren, dass die angreifende Kraft des FC Bayern München gebremst wird. Die Analyse von Upamecano diente dabei auch der internen Vorbereitung, um die spezifischen Gefahren dieser Position besser zu verstehen.

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Die Medienberichte vor dem Duell wurden maßgeblich durch die Äußerungen von Davide Ancelotti geprägt. Seine Worte unterstreichen die hohe Respektierung, die er dem FC Bayern München entgegenbringt. Gleichzeitig signalisiert er die Entschlossenheit seines Teams, trotz der Personalie Upamecano und anderer Akteure konfrontationsbereit zu sein. Die Erwartungen an ein spannendes und taktisch anspruchsvolles Duell sind groß, wobei die Ausgangslage durch die Verletzungsprobleme der Bayern etwas ausgeglichener wirkt als ursprünglich vermutet.