Live-Stream Deutschland gegen Großbritannien beim Davies Cup am 26. November ab 10 Uhr kostenlos auf Joyn. Informationen zum Spielplan mit Jan-Lennard Struff und Alexander Zverev.

Das deutsche Davis-Cup-Team tritt am Mittwoch, den 26. November, im Viertelfinale gegen die Vertretung Großbritanniens an. Die Partie beginnt um 10 Uhr und kann über den Streaming-Dienst Joyn kostenlos verfolgt werden. Dies ist die einzige Übertragungsplattform für dieses spezielle Match.

Der Auftakt im Doppelpaarungssystem wird von Jan-Lennard Struff bestritten. Er trifft auf den britischen Spieler Cameron Noire. Struff eröffnet damit den Wettkampf, während sein deutscher Teamkollege Alexander Zverev als Nummer zwei in das zweite Einzel-Match eingreift.

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Der offizielle Spielplan für Großbritannien

Im Rahmen der Begegnung zwischen Deutschland und Großbritannien werden insgesamt drei Partien ausgetragen. Dazu gehören zwei Einzel-Matches sowie ein Doppel-Wettbewerb. Die Reihenfolge der Einzelspiele folgt einem speziellen Format. Zuerst startet die Nummer zwei der jeweiligen Nation, gefolgt von der Nummer eins.

Die Festlegung der Startpositionen erfolgt ausschließlich nach der ATP-Weltrangliste. Als Stichtag gilt der Montag der Turnierwoche. Im konkreten Fall des Viertelfinales wurde der 23. November als Referenzdatum für die Ranglistenplatzierungen herangezogen.

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Alexander Zverev startet als Nummer zwei

Aufgrund seiner aktuellen Platzierung in der Rangliste vom 23. November nimmt Alexander Zverev als Nummer zwei am Wettbewerb teil. Das bedeutet, dass er nicht im ersten, sondern im zweiten Einzel-Match antritt. Diese Positionierung ist eine direkte Konsequenz der vorherigen Ranglistenwerte.

Die Nationalmannschaft Großbritanniens richtet ihre Einsatzreihenfolge ebenfalls nach denselben Kriterien aus. Die genaue Zuordnung der Spieler auf die Positionen eins und zwei wird durch die vorliegende Weltrangliste determiniert.

Bedingungen für das Doppel-Match

Ein Doppel-Match ist nicht zwingend erforderlich, wenn ein Team die ersten beiden Einzel-Partien gewinnt. Sollte nach den beiden Einzel-Spielen ein Stand von 2:0 erreicht sein, kann das Doppel entfallen. Dieser Verzicht setzt jedoch zwei Bedingungen voraus.

Zum einen muss der Oberschiedsrichter der Aussetzung des Doppels zustimmen. Zum anderen benötigen auch beide Mannschaften ihre Genehmigung für die Aufgabe des dritten Spiels. Ohne diese doppelte Zustimmung findet das Doppel dennoch statt.

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Weitere Begegnungen der Davies Cup Finals

Am gleichen Mittwoch, den 25. November, um 16 Uhr, findet eine weitere Viertelfinalpartie statt. Italien tritt dabei gegen Südkorea an. Diese Begegnung ist Teil der Davies Cup Finals 2026. Die Übertragungsmodalitäten für dieses Spiel unterscheiden sich von der deutschen Partie.

Falls das deutsche Team erfolgreich bleibt, ist das Halbfinale der nächste Schritt. Der Gegner im Halbfinale wird aus der Siegerpartie der Begegnung zwischen Österreich und Spanien hervorgehen. Diese dritte Viertelfinalbegegnung ist für denselben Wettkampftag geplant.