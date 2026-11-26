Das deutsche Davis-Cup-Team tritt am 26. November im Viertelfinale gegen Großbritannien an. Alle Informationen zum Free-Stream auf Joyn, den Spielzeiten und den Aufstellungen.

Das deutsche Davis-Cup-Team steht am 26. November im Viertelfinale gegen Großbritannien. Der Livestream zur Partie ist ab 10 Uhr kostenlos auf der Streaming-Plattform Joyn verfügbar. Dies ermöglicht deutschen Tenniskennern, das wichtige Nationen-Duell ohne Paywall zu verfolgen.

Spieldetails und Aufstellung der deutschen Mannschaft

Der Auftakt im Viertelfinalduell zwischen Deutschland und Großbritannien wird von Jan-Lennard Struff bestritten. Sein Gegner ist Cameron Norrie aus der britischen Auswahl. Diese Paarung bildet den ersten von drei Spielen im Rahmen des Nationen-Duell-Format. Die Aufstellung orientiert sich strikt an der ATP-Weltrangliste vom Montag der Turnierwoche, die in diesem Fall auf den 23. November datiert ist.

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Weltklasse-Spieler Alexander Zverev ist als Nummer zwei gesetzt und wird daher nicht das erste, sondern das zweite Einzel-Match bestreiten. Dies bedeutet, dass sein Spiel erst nach der Beendigung des ersten Matches stattfindet. Die Reihung der Spieler für die Einzel-Kämpfe wird dabei umgekehrt zur üblichen Logik gehandhabt, wobei die niedrigere Setznummer den Anfang macht.

Regelwerk und möglicher Verzicht auf das Doppel

In jedem Davis-Cup-Begegnung werden insgesamt drei Partien ausgetragen. Dazu gehören zwei Einzel-Matches und ein abschließendes Doppel-Match. Ein spezifisches Detail der aktuellen Spielordnung besagt, dass die beiden Einzel-Paaren nicht in der Reihenfolge eins zu zwei, sondern in umgekehrter Folge an den Start gehen. Beginnt der Spieler mit der niedrigeren Setznummer, folgt ihm der Spieler mit der höchsten Setznummer.

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Es besteht die Möglichkeit, dass das Doppel-Match entfällt, sofern eine Nation bereits nach den beiden Einzel-Partien mit einem Abstand von zwei zu零 Punkten in Führung liegt. Dieser Verzicht ist jedoch nur möglich, wenn sowohl der Oberschiedsrichter als auch beide trainierenden Mannschaften dem Ausfall des dritten Spiels zustimmen. Falls keine Einigung erzielt wird, muss das Doppel unter allen Umständen ausgetragen werden.

Weitere Viertelfinalspiele und internationale Kontrahenten

Neben dem Match zwischen Deutschland und Großbritannien finden am Mittwoch, den 25. November um 16 Uhr weitere wichtige Begegnungen statt. Dabei trifft Italien auf Südkorea. Für dieses Spiel ist keine Übertragung im kostenlosen terrestrischen Fernsehen geplant. Zuschauer müssen sich hier auf andere Plattformen oder pay-per-view-Modelle verlassen, falls verfügbar.

Sollte das deutsche Team das Viertelfinale gegen Großbritannien gewinnen, wartet im Halbfinale der Sieger des Duells zwischen Österreich und Spanien auf die deutsche Elf. Diese potentielle Halbfinalkonstellation erhöht die Bedeutung des Aufeinandertreffens mit den Briten weiter. Die Leistungen in diesem Spiel entscheiden direkt darüber, wer den weiteren Weg ins Finale ebnet.

Finanzielle Hintergründe und aktuelle Tennis-News

Parallel zu den Wettbewerben im Davis Cup gewinnen auch andere Aspekte des Profisports an Aufmerksamkeit. Der Spanier Carlos Alcaraz hat durch seinen Sieg im Finale bereits ein Rekord-Preisgeld eingenommen. Trotzdem gilt Alexander Zverev aktuell als der führende Spieler, wenn es um die kumulierten finanziellen Einnahmen geht. Diese Tatsache unterstreicht die hohe wirtschaftliche Bedeutung des deutschen Tenissports.