Davies droht WM-Auftakt zu verpassen, Marsch: "Ich glaube nicht, dass er am 12. Juni schon ganz so weit sein wird"

Kanada-Nationaltrainer Jesse Marsch hat bekannt gegeben, dass Davies, einer der Führungsspieler, möglicherweise den eigenen WM-Auftakt verpassen wird. Der Außenverteidiger verletzte sich gegen Paris Saint-Germain und kam nicht mehr zum Einsatz. Bis heute verweilt Davies noch in Europa und bereitet seine Reha vor. Ziel ist es, Davies Schritt für Schritt fit zu machen und ihn ohne Risiko an die Mannschaft zu heranzuziehen.

muss Kanada voraussichtlich einen bitteren Rückschlag hinnehmen. Ausgerechnet einer der Führungsspieler droht den eigenen WM-Auftakt zu verpassen. Die Rede ist von So bestätigte Kanada s Nationaltrainer Jesse Marsch (52), der früher in der Bundesliga RB Leipzig trainiert hatte, dass Davies zwar beim Heim-Turnier spielen werde, allerdings mit der Einschränkung: "Ich glaube nicht, dass er am 12.

Juni schon ganz so weit sein wird, aber wir werden sehen.

". Kanada trifft zum Auftakt der WM in der Gruppe B auf Bosnien-Herzegowina. Danach folgen die Duelle mit Katar (18. Juni) und der Schweiz (24.

Juni) – hoffentlich dann mit Davies. Das große Ziel ist dabei das Weiterkommen aus der Gruppenphase. Gegen Paris Saint-Germain verletzte sich der Außenverteidiger am Oberschenkel. Für den deutschen Rekordmeister kam der 25-Jährige in der Folge nicht mehr zum Einsatz.

Bis heute verweilt Davies noch in Europa, setzt hier seine Reha fort und ist daher noch nicht ins Trainingslager der Kanadier in Charlotte gereist. Erst am 31. Mai wird Davies laut Marsch zur Vorbereitung der Ahornblätter in Edmonton erwartet. Ziel sei es dann, Davies schrittweise fit zu machen und ohne Risiko an die Mannschaft heranzuführen.

Dann soll er im Verlauf der WM auf den Platz zurückkehren. Dafür ist der kanadische Verband auch in Gesprächen mit dem FC Bayern, wie Marsch erklärte. Man führe "wirklich gute Gespräche" mit Bayerns Sportdirektor Christoph Freund. Die Münchner seien "sehr unterstützend und möchten, dass er bei der WM spielt.

". Falls Davies dann für Kanada aufläuft, wäre es sein erstes Spiel für sein Heimatland seit März 2025





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