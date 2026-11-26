Die deutschen Tennismänner starten unter Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff am 26. November in Bologna gegen Großbritannien im Davis Cup.

Alexander Zverev hat die deutsche Tennisnationalmannschaft im Davis Cup erfolgreich in die Finalrunde nach Bologna geführt. Das deutsche Team steht nun im direkten Duell mit Großbritannien, um im Turnier vom 24. bis 29. November um die Trophäe zu kämpfen. Die Auslosung hat ergeben, dass Deutschland seine Titelmission mit dem Match gegen Großbritannien startet.

Davis-Cup-Finalturnier in Bologna

Der deutsche Davis-Cup-Kader tritt in Bologna auf der italienischen Halbinsel an, um den Titelgewinn anzustreben. Die Termine für das entscheidende Turnier sind festgelegt zwischen dem 24. und 29. November. Für die Fans ist das Geschehen über den Joyn-Stream zugänglich. Der erste Aufeinandertreffen der beiden Nationalmannschaften ist für den 26. November angesetzt. Der Stream beginnt dabei um 10 Uhr morgens.

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Erste Begegnung im Doppel und Einzel

Jan-Lennard Struff muss im ersten Einzel direkt unter Druck spielen und trifft auf Cameron Norrie. Der Routinier verlor den ersten Satz mit 3:6 und hatte nach einem Break zum 3:1 keine Antwort auf den britischen Dienst. Cameron Norrie holte sich den ersten Satz ungefährdet. Im zweiten Satz konnte sich Struff jedoch zurückkämpfen und gewann mit 6:3. Norrie legte beim Stand von 2:2 ein Break nach, gegen das Struff nicht ankam und das Match mit 6:3, 3:6 und 6:2 verlor.

Ausgleich durch Alexander Zverev

Da Struff das erste Spiel verlor, muss Alexander Zverev im folgenden Einzel gegen Arthur Frey gewinnen, um den Anschluss zu halten. Zverev zeigt sich als Weltranglistenerster in seiner Favoritenrolle. Er gewinnt den ersten Satz souverän mit 6:3 gegen Arthur Frey. Auch im zweiten Satz baut Zverev einen Vorsprung auf und liegt mit einem Break vorne. Zverev wackelt zwar kurz bei 6:2 und 4:2 und sieht sich einem 0:40 ausgesetzt, serviert jedoch sicher und sichert sich das 5:2. Mit einem weiteren Break macht der Deutsche den Sack zu und gleicht den Stand für Deutschland aus.

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Weiterer Verlauf und Halbfinale

Wenn das Team von Bundestrainer Michael Kohlmann das Halbfinale erreicht, wartet der Sieger aus der Partie zwischen Österreich und Spanien. Die Niederlage Struffs gegen Norrie bedeutete einen bitteren Auftakt für das deutsche Team. Norrie hatte den längeren Atem und nutzte sein Service gezielt aus. Zverevs Sieg gegen Frey war essenziell, um die Chance auf den Titelgewinn nicht frühzeitig zu verspielen. Der Reiz, die Trophäe mit Deutschland zu gewinnen, überwog trotz anstrengender Wochen im Vorfeld.

Ziele und vergangene Turniere

Im vergangenen Jahr schied die deutsche Auswahl im Halbfinale gegen Spanien aus. Diesmal gilt es, diesen Schritt weiter voranzutreiben. Das Duell mit Großbritannien am 26. November stellt einen echten Meilenstein für den sportlichen Erfolg dar. Die Leistung von Alexander Zverev im Doppel und Einzel zeigt die Stärke des Teams. Die Fans können den Stream verfolgen, um das weitere Geschehen in Bologna live zu begleiten. Die Niederlage im ersten Spiel gegen Norrie war schmerzhaft, doch Zverev glich diesen Verlust sofort aus.