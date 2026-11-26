Deutschland verliert das Davis-Cup-Viertelfinale in Bologna mit 1:2 gegen Großbritannien. Alexander Zverev kann den Verlust nicht abwenden, der Traum vom Titel ist geplatzt.

Alexander Zverev musste in Bologna eine herbe Enttäuschung hinnehmen, als das deutsche Davis-Cup -Team im Viertelfinale gegen Großbritannien mit 1:2 ausschied. Der Weltranglistenerste begleitete das entscheidende Doppel mit bangen Blicken und lauten Anfeuerungen von der Bank, doch dies änderte nichts am Ausgang des Duells. Damit endet die Titel-Mission der Deutschen in diesem prestigeträchtigen Mannschaftswettbewerb überraschend früh und beendet Zverevs Tennis-Traumjahr auf eine unangenehme Note.

Entscheidender Doppelsieg für Großbritannien

Der Sieg von Großbritannien über Deutschland wurde im entscheidenden Doppel besiegelt, nachdem Henry Patten und Neal Skupski Kevin Krawietz und Tim Pütz mit 2:6 und 6:7 (6:8) besiegten. Zuvor hatte Alexander Zverev mit einem klaren 6:3 und 6:2-Sieg gegen Arthur Fery den 1:1-Ausgleich im Punktestand hergestellt. Den Auftakt des Matches hatte Jan-Lennard Struff mit einer 3:6, 6:3, 2:6-Niederlage gegen Cameron Norrie verloren.

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Das vorzeitige Aus bedeutet zugleich das Ende eines langen Traums für die deutsche Mannschaft, die seit 33 Jahren keinen Triumph im Davis Cup mehr feiern konnte. Zverev hatte für diese Chance extra seinen Urlaub auf den Malediven um eine Woche verschoben, um mit seinem Team anzutreten. Nun reist er mit dem Gefühl einer verpassten Chance zurück zu seinen geplanten Ausflugszielen.

Zverevs persönliche Saisonbilanz bleibt phänomenal

Trotz des frühen Ausscheidens im Teamwettbewerb ist die individuelle Saisonbilanz des 29-Jährigen von der höchsten Klasse. Bei den French Open in Paris und den US Open in New York gewann Alexander Zverev seine ersten beiden Grand-Slam-Turniere. Seit Anfang November hält er zudem die Nummer eins in der Weltrangliste der Herren, ehe er bei den ATP-Finals das Finale erreichte.

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Nach seinem Einzelmatch zeigte sich der Hamburger noch vorsichtig optimistisch für das weitere Turnierverlaufen. Er betonte, dass das Team ihn an diesem Tag dringend gebraucht habe und er froh sei, seine Partie gewonnen zu haben. Allerdings warnte er davor, das Doppel als leichte Aufgabe zu unterschätzen, was sich als zutreffend erweisen sollte. Er verwies darauf, dass man im Match noch nicht durch sei.

Altersstruktur und körperliche Erschöpfung

Die deutsche Delegation reiste mit sehr hohen Erwartungen nach Bologna, da das Team seit vielen Jahren zusammenarbeitet und ein einzigartiges Geschwisterchen bildet. Zverev wusste, dass sich das Zeitfenster für den Erfolg langsam schließt, da viele Teamkollegen über 30 Jahre alt sind. Jan-Lennard Struff ist 36, Yannick Hanfmann 35, Kevin Krawietz 34 und Tim Pütz 39 Jahre alt.

Tim Pütz beendet seine Karriere im kommenden Jahr, und sein letztes Aufeinandertreffen an der Seite von Krawietz war nicht von Erfolg gekrönt. Auch Jan-Lennard Struff konnte an seine in der Vergangenheit hervorragenden Leistungen, darunter den Sieg gegen Novak Djokovic, nicht in diesem Turnier anknüpfen. Struff kämpfte zwar gegen Cameron Norrie zurück, verwertete aber seine entscheidenden Breakchancen im dritten Satz nicht, während der Gegner dies tat.

Alexander Zverev zeigte Verständnis für die körperliche Lage seiner Mitspieler, da die Saison langsam zu Ende geht. Er betonte, dass sein Körper eine Pause benötige, um sich zu erholen. In Bologna hatte er noch auf eine Revanche im Halbfinale gegen den Spanier Carlos Alcaraz gehofft, der die spanische Mannschaft anführt. Da Spanien jedoch im anderen Viertelfinale am Abend gegen Österreich spielt, wird ein Showdown zwischen Deutschland und Spanien nicht stattfinden.

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Ausblick auf die verbleibenden Matches

Die deutsche Mannschaft muss nun den Rückschlag verarbeiten und feststellen, dass das Tor zur Trophäe verschlossen bleibt. Die Niederlage im Doppel besiegelte das Ende der Hoffnung auf den ersten deutschen Titelgewinn seit über drei Jahrzehnten. Für die älteren Spieler im Kader wie Struff und Pütz markiert das Turnier den vorläufigen Abschluss einer Ära, in der sie maßgeblich zur Präsenz des deutschen Tennis auf der internationalen Bühne beigetragen haben.

Die verpasste Chance gegen Großbritannien ist ein harter Schlag für das Team um Kapitän und Trainer, die jahrelang an der Harmonie und Leistungsfähigkeit gearbeitet haben. Mit dem Fokus nun auf die Erholung und den Neustart der nächsten Saison bleibt die Frage, ob die aktuelle Generation die Lücke schließen kann, um den Davis Cup wieder nach Deutschland zu holen.