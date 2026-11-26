Alexander Zverev glich im Davis-Cup-Viertelfinale gegen Großbritannien aus. Jetzt entscheiden die Doppelkontrahenten Krawietz und Pütz das Duell.

Deutschlands Tennis-Nationalmannschaft hat die Chance auf den Davis-Cup -Titel am 26.11.2026 gerettet. Alexander Zverev sorgte für den Ausgleich zum 1:1 im Viertelfinale gegen Großbritannien und hielt die Hoffnung auf den ersten Titel seit 33 Jahren aufrecht. Das Team reiste mit hoher Spannung nach Bologna, da eine Niederlage im ersten Einzel die Qualifikation für das Halbfinale bereits unmöglich gemacht hätte.

Zverev besiegt Fery trotz Verletzungssorgen

Nach der bitteren Niederlage von Jan-Lennard Struff gegen Cameron Norrie stand die deutsche Mannschaft unter enormem Druck. Zverev nutzte seine Chance und besiegte Arthur Fery deutlich mit 6:3 und 6:2. Der Weltranglisten-Erste ließ seinen Gegner kaum auf Atmen kommen und beendete das Match in lediglich 70 Minuten. Dies war ein entscheidender Moment, da Zverev zuvor mit Knöchelproblemen zu kämpfen hatte.

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Struff unterliegt Norrie im Eröffnungssatz

Den Anfang machte Jan-Lennard Struff, der gegen Cameron Norrie eine knappe Niederlage hinnehmen musste. Das Ergebnis fiel mit 3:6, 6:3 und 2:6 aus. Struff hatte in Bologna gute Möglichkeiten, aber am Ende setzten sich der Brit durch. Dieser Ausgang bedeutete, dass nun alles von Alexander Zverev abhing, der seine Form und Fitness vor dem Match intensiv mit Physiotherapeut Bastian Arnold abgestimmt hatte.

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Doppelduell entscheidet über Halbfinaleinzug

Die nächste Hürde liegt für das Doppelteam Kevin Krawietz und Tim Pütz. Sie müssen am kommenden Samstag gegen die britische Paarung Neal Skupski und Henry Patten antreten. Das Duell gilt als echtes tennis-Krimi-Match auf Augenhöhe. Für Deutschland geht es um alles, denn eine Niederlage in diesem Doppel würde den Traum vom Titelgewinn sofort beenden.

Weiterer Verlauf und Halbfinale am Samstag

Falls Deutschland dieses entscheidende Doppel gewinnt, wartet am Samstag der Sieger des Duells zwischen Österreich und Spanien. Die Partie zur Halbfinal-Entscheidung beginnt um 17 Uhr. Die deutsche Mannschaft muss nun nach der Leistung von Zverev durch Krawietz und Pütz bestärkt werden, um die nächste Hürde zu überwinden und die Titelverteidigung zu sichern.