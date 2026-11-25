Deutschland trifft am 26. November im Davis Cup Viertelfinale auf Großbritannien. Der kostenlose Stream auf Joyn startet um 10 Uhr. Alle Details zum Turnierablauf.

Das deutsche Davis-Cup-Team tritt am 26. November im Viertelfinale der Davis Cup Finals 2026 gegen Großbritannien an. Der Livestream zur Partie ist ab 10 Uhr kostenlos über die Streaming-Plattform Joyn verfügbar. Für Fans in Deutschland bietet dies eine günstige Möglichkeit, das wichtige Nationen-Duell live zu verfolgen, ohne zusätzliche Gebühren für Pay-TV-Anbieter zu zahlen.

Deutschland trifft auf Großbritannien im Viertelfinale

Im Rahmen der K.-o.-Phase des Davis Cups steht das Duell zwischen der deutschen und der britischen Nationalmannschaft an. Der Termin für diese Begegnung ist auf den 26. November festgelegt. Die Übertragung des Matches erfolgt digital, wobei der Stream um 10 Uhr am Morgen beginnt. Diese Konstellation stellt eine wichtige Hürde für beide Teams dar, da der Sieg über Großbritannien den Weg ins Halbfinale ebnet.

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Turniermodus und Ablauf der Begegnungen

Ein Nationen-Duell im Davis Cup besteht insgesamt aus drei Partien. Dazu zählen zwei Einzel-Matches und ein Doppel-Match. Die Reihenfolge der Spieler wird durch die ATP-Weltrangliste zum Montag der Turnierwoche bestimmt. In diesem Fall wurde die Rangliste am 23. November aktualisiert. Diese Festlegung legt auch fest, welche Nummer als Erste und welche als Zweite an den Start geht.

Alexander Zverev wird als Nummer eins für Deutschland antreten. Aufgrund der Turnierregeln spielt die Nummer eins das zweite Einzel-Match in der Reihenfolge. Das erste Einzel wird somit von einem anderen deutschen Spieler bestritten. Diese Struktur soll die Spannung im Matchverlauf erhöhen und taktische Manöver durch den Trainerstab ermöglichen.

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Verlauf des Spiels und Doppel-Match

Sollte eine Nation bereits nach den beiden Einzel-Spielen mit 2:0 in Führung liegen, kann das Doppel-Match entfallen. Dies erfordert jedoch eine Zustimmung sowohl des Oberschiedsrichters als auch beider Mannschaften. Wenn diese Übereinstimmung nicht zustande kommt, findet auch das Doppel statt. Damit wird sichergestellt, dass alle drei vereinbarten Partien gespielt werden, wenn das Ergebnis unentschieden oder ausgeglichen bleibt.

Die Festlegung der Spielerreihenfolge ist somit entscheidend für den möglichen Verlauf des Spiels. Ein früher Sieg im ersten Einzel kann die Dynamik der gesamten Begegnung verändern und den Druck auf das Doppel-Match erhöhen oder dieses sogar überflüssig machen.

Weg ins Halbfinale und mögliche Gegner

Ein Sieg im Viertelfinale gegen Großbritannien würde das deutsche Team ins Halbfinale einziehen lassen. Der dortige Gegner wird erst später feststehen. Dieser ergibt sich aus dem Ergebnis des anderen Viertelfinale-Matches zwischen Österreich und Spanien.

Dieses Match wird am Mittwoch, den 25. November ab 16 Uhr ausgetragen. Das Duo aus Italien trifft dabei auf Südkorea. Die Ergebnisse dieser weiteren Begegnungen bestimmen das Halbfinale-Paarung. Für Deutschland bleibt also abzuwarten, ob Österreich oder Spanien die nächste Runde erreicht. Die Aufmerksamkeit der Tennisszene gilt nun sowohl dem eigenen Spiel als auch den Parallelbegegnungen.