Das Final-Wochenende im Davis Cup startet für Deutschland. Im Viertelfinale wartet Großbritannien. So sehen Sie die Partie live.

Das Final-Wochenende im Davis Cup startet für Deutschland. Im Viertelfinale wartet Großbritannien. So sehen Sie die Partie live. Es ist das letzte große Highlight des Tennisjahres: Im Finalturnier des Davis Cups kämpfen die acht besten Nationalteams um den Titel beim inoffiziellen „World Cup of Tennis“.

Seit Dienstag geht es in Bologna zur Sache – und um die „hässlichste Salatschüssel der Welt“. Deutschland greift amDeutschland geht mit guten Chancen in das Turnier. Das deutsche Team verfügt mit Alexander Zverev über den Weltranglistenersten, über einen Jan-Lennard Struff in Topform und ein Weltklassedoppel bestehend aus Kevin Krawietz und Tim Pütz. Und dann ist da auch noch der routinierte Yannick Hanfmann.

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Es ist die wohl letzte große Gelegenheit in dieser Zusammenstellung mit einem Altersdurchschnitt von fast 35 Jahren: Der erste deutsche Triumph seit 1993 ist das große Ziel. Recht simpel – und er kommt dem deutschen Team von Bundestrainer Michael Kohlmann entgegen. Nur zwei Einzel werden gespielt, anschließend ist das Duell entweder vorbei oder es wird im abschließenden Doppel entschieden.