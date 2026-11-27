Auch ohne Jannik Sinner bezwingen die Italiener Tschechien. Im Finale könnte Spanien warten.

Auch ohne Topstar Jannik Sinner sind die Seriensieger aus Italien im Davis Cup nicht zu stoppen. Vor heimischem Publikum in Bologna schlug der Titelverteidiger auch die starken Tschechen im Halbfinale mit 2:1 und zog zum vierten Mal in Folge ins Endspiel des Nationenwettbewerbs ein.

Dort könnte es am Sonntag zum Duell mit den favorisierten Spaniern und deren Topstar Carlos Alcaraz kommen. Der einstige Weltranglistenfünfte Lorenzo Musetti brachte Italien im hochklassigen ersten Match gegen Jakub Mensik in Führung. Er schlug den hochveranlagten 21-Jährigen mit 6:3, 6:4. Anschließend verlor allerdings Flavio Cobolli in drei Sätzen gegen Jiri Lehecka, das Doppel musste die Entscheidung bringen.

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Musetti und Andrea Vavassori bezwangen Lehecka und Tomas Machac mit 7:4 im Tiebreak des dritten Satzes. Die Italiener müssen in Bologna wie im Vorjahr auf ihren größten Star verzichten. Der fünfmalige Grand-Slam-Champion Sinner fehlt seit dem gewonnenen Wimbledonfinale gegen Alexander Zverev im Juli verletzt, er unterzog sich am Dienstag aufgrund anhaltender Knieprobleme einer Operation. Die Australian Open im Januar wird er laut Andrew Abdo, dem Chef des australischen Tennisverbandes, in jedem Fall verpassen.