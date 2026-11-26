Weil Alexander Zverev seine Aufgabe souverän erledigt, fällt die Entscheidung über den Einzug ins Davis-Cup-Halbfinale zwischen Deutschland und Großbritannien im Doppel. Die Protagonisten erwarten ein '50:50-Spiel'.

Weil Alexander Zverev seine Aufgabe souverän erledigt, fällt die Entscheidung über den Einzug ins Davis-Cup-Halbfinale zwischen Deutschland und Großbritannien im Doppel. Die Protagonisten erwarten ein"50:50-Spiel".

Mühelos hat Alexander Zverev seine Pflicht erfüllt und die Chance des deutschen Davis-Cup-Teams auf den Einzug ins Halbfinale gewahrt. Der Weltranglisten-Führende setzte sich im zweiten Einzel des Tages gegen den Briten Arthur Fery souverän 6:3, 6:2 durch und sicherte der DTB-Auswahl damit den so wichtigen Ausgleich. Zuvor hatte Jan-Lennard Struff in der dank etlicher Schlussklassen gut gefüllten Halle im italienischen Bologna ein enges Duell gegen Cameron Norrie noch verloren.

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Die Entscheidung über das Weiterkommen zwischen Deutschland und Großbritannien fällt nun im abschließenden Doppel. Im Viertelfinale des Davis Cup fällt die Entscheidung zwischen Deutschland und Großbritannien im Doppel. Kevin Krawietz und Tim Pütz treffen auf das britische Duo Henry Patten und Neal Skupski. Zverev erledigte seine Aufgabe von Anfang an hochkonzentriert.