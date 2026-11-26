Im Davis-Cup-Viertelfinale liegt Deutschland nach Struffs Niederlage gegen Cameron Norrie 0:1 zurück. Alexander Zverev muss im zweiten Einzel siegen.

Im Viertelfinale des Davis Cup s ist Alexander Zverev im zweiten Einzel zum Siegen verdammt. Nach der Niederlage seines Teamkollegen Jan-Lennard Struff gegen Cameron Norrie liegt die deutsche Mannschaft mit 0:1 gegen Großbritannien zurück. Der Auftakt im Finalturnier in Bologna wird damit zur Zitterpartie.

Die Begegnung findet im Rahmen der Finalrunde des Davis Cups statt. Für Deutschland geht es um den Einzug in das Halbfinale des traditionsreichen Nationenwettbewerbs, bei dem die Mannschaft seit 1993 keinen Titel mehr gewinnen konnte.

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Struffs Niederlage gegen Norrie im Detail

Jan-Lennard Struff verlor das erste Einzel gegen Cameron Norrie mit 3:6, 6:3, 2:6. Damit erhöhte Struff den Druck auf seine Teamkollegen, denn Deutschland geriet durch das Ergebnis sofort ins Hintertreffen.

Zu Beginn tat sich Struff schwer, auch weil Norrie wenig Angriffsfläche bot. Der einstige Weltranglistenachte spielte auf einem Niveau, das an seine besten Zeiten erinnerte. Die britischen Fans mit Trommeln und Tröten wähnten sich zeitweise gar im 'Norrie-Wonderland'. Der erste Satz dauerte nur 23 Minuten.

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Danach fand Struff zurück ins Spiel und gestaltete die Partie auf Augenhöhe. Er konnte sich wieder auf seine starken Aufschläge verlassen und erzwang den entscheidenden dritten Durchgang. Dort hatte Norrie jedoch den längeren Atem.

Zverev vor dem zweiten Einzel und dem Doppel

Alexander Zverev muss im zweiten Einzel gegen Arthur Fery einen Sieg einfahren, um die Begegnung offen zu halten. Arthur Fery steht als Wimbledon-Halbfinalist im Turnier und gilt als starker Gegner.

Zverev verfolgte den Beginn der Partie von Struff von der deutschen Box aus, ehe er sich auf sein eigenes Einzel vorbereitete. Sollte Zverev sich erwartungsgemäß durchsetzen, würde die Entscheidung im Doppel fallen.

Im Doppel könnten Kevin Krawietz und Tim Pütz auf das Weltklasse-Duo Henry Patten und Neal Skupski aus Großbritannien treffen. Beide deutsche Doppelspieler gelten als Experten ihres Fachs, doch die britische Paarung zählt zu den besten Doppelteams der Welt.

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Was der Modus für Deutschland bedeutet

Die deutsche Davis-Cup-Mannschaft kämpft in Bologna um den ersten Titel im prestigeträchtigen Nationenwettbewerb seit 1993. Vor Turnierbeginn galten die Chancen des Teams als gut, auch weil der Modus dem deutschen Team entgegenkommt.

Für die Spieler bedeutet die Konstellation, dass jeder Einzelsieg unmittelbar Einfluss auf die Entscheidung im Doppel hat. Wenn Zverev im zweiten Einzel gewinnt, würde Deutschland den Druck auf das Doppel mit Krawietz und Pütz verlagern, das im Entscheidungsfall über den Ausgang der Begegnung bestimmen könnte.