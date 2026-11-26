Die deutsche Davis-Cup-Auswahl startet in Bologna gegen Großbritannien. Nach einer knappen Niederlage von Struff gegen Norrie liegt Zverev unter Druck.

Nachdem die deutsche Davis-Cup-Auswahl unter der Leitung von Alexander Zverev und Bundestrainer Michael Kohlmann erfolgreich den Einzug in die Finalrunde des prestigeträchtigen Turniers in Bologna errungen hat, blickt das Team nun auf die nächste Hürde.

Davis-Cup-Auslosung Deutschland trifft auf Großbritannien

Das erste Duell steht fest und geht gegen die starke Mannschaft aus Großbritannien. Diese wichtige Auslosung für das Endturnier, das vom 24. bis zum 29. November in Bologna stattfindet, definiert den weiteren Weg der deutschen Tennismänner auf ihrer Mission um den Titel. Sollte es der Mannschaft aus Deutschland gelingen, das Halbfinale zu erreichen, wartet der Gewinner des Duells zwischen Österreich und Spanien als potenzieller Gegner.

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Dieser Spannungsbogen macht das Turnier zu einem derHighlights der internationalen Tennis-Kalenders. Der bittersüße Auftakt für das deutsche Davis-Cup-Team verlief jedoch nicht ganz nach den Vorstellungen der Trainer und Spieler. Jan-Lennard Struff zeigte im ersten Einzel gegen den Briten Cameron Norrie eine beeindruckende Leistung, indem er sich nach einem Rückstand zurückkämpfen konnte und den zweiten Satz für sich entschied. Dennoch erwies sich der Brite als mental stärker und gewann im entscheidenden Moment.

Beim Stande von zwei zu zwei in den Spielen des dritten Satzes gelang Norrie ein entscheidender Break, auf welchen Struff keine adäquate Antwort fand. Die Briten gewannen das erste Einzel mit 6:3, 3:6 und 6:2. Dies hat weitreichende Konsequenzen für das weitere Turniergeschehen, da Alexander Zverev im kommenden Einzel gegen Arthur Fery nun zwingend gewinnen muss, um die Chancen auf den Gruppensieg und damit das Weiterkommen nicht zu verspielen.

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Struff nutzte zwar seinen starken Service, um den zweiten Satz zu holen und das Momentum für Deutschland zu sichern, doch im entscheidenden Moment fehlte die nötige Konstanz. Die Belastung für Struff war bereits im ersten Satz spürbar, als er diesen mit 3:6 verlor. Nach einem Break zum 3:1 blieb der gut servierende Brite ruhig und sicherte sich den ersten Satz ungefährdet, was den Druck auf den deutschen Routinier erheblich steigerte.

Motivation und Lernprozess nach der Niederlage gegen Norrie

Trotz der anstrengenden Wochen zuvor überwog bei allen Beteiligten der Wunsch, die Trophäe einmal mit Deutschland zu gewinnen. Im vergangenen Jahr scheiterte das deutsche Team im Halbfinale knapp an Spanien, und dieses Mal will man diese Erfahrung nicht wiederholen. Die Motivation ist hoch, und das Team hofft, dass die Lehren aus der Niederlage gegen Norrie im weiteren Turnierverlauf helfen werden, die schwächeren Seiten zu überwinden und erfolgreich gegen die anderen Top-Nationen anzutreten.

Die folgenden Spiele werden entscheidend sein, um die Hoffnungen auf den Davis-Cup-Titel nicht vorzeitig zu begraben.