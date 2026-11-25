Firefox macht eines seiner besten Features jetzt noch besser – ein Gewinn für alle Nutzer von Googles Browser-Rivalen.

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Mit dem Update auf Version 161 spendiert Mozilla seinemDie wichtigste Neuerung betrifft das integrierte VPN von Firefox. Bisher war das manuelle Umschalten oft umständlich. Ab sofort könnt ihrSo bleiben eure alltäglichen Seiten wie Online-Banking oder Streaming-Dienste unberührt, während ihr auf anderen Seiten anonym surfen möchtet – alles automatisch und ohne einen einzigen extra Klick. In den Einstellungen könnt ihr jetzt einrichten, ob beim Ansurfen einer Seite automatisch der VPN getriggert werden soll.

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, besonders wenn man einen Computer mit anderen teilt oder private Recherchen nicht im Verlauf auftauchen sollen. Er lässt sich direkt in der Symbolleiste platzieren und räumt auf einen einzigen Klick den Browser auf.

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Cookies6 Android-Apps, die nur Speicher klauen und die ihr nicht mehr brauchtWer seine FritzBox nur fürs Internet nutzt, lässt die praktischsten Funktionen brachliegen Die Vorlesefunktion im Lesemodus ist nun auch auf Android verfügbar – ideal, um sich beim Kochen Rezepte vorlesen zu lassen, ohne das Smartphone mit schmutzigen Fingern zu berühren. Und wer viel unterwegs ist, kann Firefox jetzt direkt über den Play Store auf dem Dashboard von Autos mit „Google built-in“ nutzen, um im geparkten Zustand Wartezeiten zu überbrücken.