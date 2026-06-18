Dawid Kownacki vor Rückkehr zu Werder Bremen - Kann Trainer Thioune ihn nochmal aufbauen?

Der Wechsel von Dawid Kownacki zu Werder Bremen entwickelte sich für beide Seiten enttäuschend. Nach Leihen zu Düsseldorf und Hertha kehrt der Stürmer nun zurück. Sein früherer Trainer Daniel Thioune könnte seine letzte Chance sein.

Der polnische Stürmer Dawid Kownacki steht vor einer Rückkehr zu Werder Bremen , nachdem seine ursprüngliche Verpflichtung 2023 für beide Seiten enttäuschend verlief. Kownacki war damals ablösefrei vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf gekommen, konnte sich aber unter Trainer Ole Werner nicht durchsetzen und blieb in 364 Spielminuten ohne Tor oder Vorlage.

In den folgenden zwei Jahren wurde er zunächst zurück nach Düsseldorf und dann an Hertha BSC verliehen, wo er neben einer Knöchelverletzung auch eine Rot-Sperre zurückwarf und in 21 Partien nur fünf Treffer erzielte. Sein einstiger Marktwert von neun Millionen Euro ist mittlerweile auf 1,5 Millionen Euro gesunken. Nun kehrt der 29-Jährige, der bereits sieben Länderspiele für Polen absolvierte, nach Bremen zurück, doch seine Perspektive bleibt ungewiss.

Manager Clemens Fritz erklärte gegenüber BILD, dass Kownacki zunächst regulär zum Trainingsauftakt erscheinen und sich unter dem neuen Trainer Daniel Thioune empfehlen könne. Thioune hatte den Angreifer bereits in Düsseldorf trainiert, wo Kownacki in 64 Spielen 29 Tore und 15 Vorlagen sammelte und seine beste Karrierephase hatte. Sollte er wie nach seiner ersten Vertragsunterschrift in Düsseldorf mit fünf Treffern überzeugen, könnte er noch die Kurve kriegen.

Allerdings muss er zeigen, dass die Verletzungs- und Sperrenprobleme der Vergangenheit angehören, um bei Werder eine Zukunft zu haben





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