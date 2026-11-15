Dawn of War 4 PC Specs: 32 GB RAM, 125 GB SSD und 59,99 Euro

Deep Silver und King Art veröffentlichen die Systemanforderungen für Dawn of War 4. Das Spiel startet am 3. Dezember für 59,99 Euro auf Steam.

Unmittelbar vor dem Release von Warhammer 40.000: Dawn of War 4 haben Deep Silver und King Art Studios die detaillierten PC-Spezifikationen für den strategischen Echtzeit-Konflikt offengelegt. DerRelease-Termin ist fest auf den 3. Dezember terminiert, was Spielern ausreichend Zeit lässt, ihre Hardware-Infrastruktur zu prüfen. Die Entwickler empfehlen aufgrund der komplexen Simulationsanforderungen jedoch erhebliche Hardware-Investitionen, insbesondere bei Speicher- und Prozessorressourcen.

Empfohlene Hardware und Speicherbedarf

Für ein optimales Spielerlebnis setzen die Entwickler auf moderne Hardware-Komponenten, die eine flüssige Darstellung der galaktischen Schlachten gewährleisten sollen. Als zentrale Recheneinheit wird entweder ein Intel Core i7-12700 oder ein AMD Ryzen 5 7600X empfohlen. Diese Prozessoren bilden das Fundament für die gleichzeitige Verarbeitung der zahlreichen Einheiten und Effekte im Kampf.

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Grafisch stützt sich das Spiel auf leistungsstarke Karten oberhalb der Nvidia GeForce RTX 3060 Ti und der AMD Radeon RX 9060. Beide genannten Karten bieten jeweils 8 GiB VRAM, was als Mindestvoraussetzung für hohe Texturen und Details dient. Der Arbeitsspeicherbedarf fällt mit 32 GiB RAM deutlich höher aus als bei vielen früheren Titeln der Reihe, um Ladezeiten und Datenabrufe im Großschlachten-Modus zu minimieren.

Der Speicherplatz auf der Festplatte stellt ebenfalls eine hohe Hürde dar. Die Entwickler fordern explizit 125 GB freien Platz auf einer NVMe-SSD ein. Dieser hohe Wert dient nicht nur der Abspeicherung der Spieldateien, sondern umfasst auch Pufferkapazitäten für zukünftige DLCs und Erweiterungen, wie King Art Studios in einem Community-Post auf Steam präzisiert hat.

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Betriebssystem und Systemvoraussetzungen

Bei der Wahl des Betriebssystems hat King Art Studios klare Vorgaben gemacht, die sich an der aktuellen Support-Landschaft von Microsoft orientieren. Ursprünglich wurde Windows 11 als sowohl Mindest- als auch Idealvoraussetzung genannt. Die Entwickler klärten in der Folge auf, dass das Spiel technisch auch auf Windows 10 in seiner 64-Bit-Version läuft. Allerdings wurde der offizielle Support für Windows 10 seitens Microsoft eingestellt.

Diese Einstellung der Support-Phase führt dazu, dass King Art die Kompatibilität mit zukünftigen Software-Updates auf Windows 10 nicht mehr garantieren kann. Spieler, die auf eine langfristige Stabilität und Sicherheitsupdates Wert legen, sollten daher eine Migration auf Windows 11 in Erwägung ziehen, um das volle Potenzial der Hardware zu nutzen.

Für Nutzer, die ihre Ausgaben begrenzen möchten, existieren zwar niedrigere Anforderungen, die jedoch mit Abstrichen verbunden sind. Mit einem Intel Core i5-10600K oder AMD Ryzen 5 2600X sowie Grafikkarten wie der Nvidia GeForce GTX 1660 oder AMD Radeon RX 5700 ist ein Spielbetrieb möglich. Allerdings sinkt hier die Leistungsfähigkeit im Vergleich zur empfohlenen Konfiguration signifikant.

Preisgestaltung und Commander Edition

Der finale Preis für Warhammer 40.000: Dawn of War 4 wurde auf 59,99 Euro für das Basisspiel festgelegt. Der Titel wird exklusiv über den Digitalvertriebsteam Steam verfügbar sein. Zusätzlich wird eine sogenannte Commander Edition angeboten, die neben dem Hauptspiel die komplette Year 1 Expansion enthält. Der Preis für diese erweiterte Version liegt bei 89,99 Euro.

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Für early Adopters bietet der Handel attraktive Rabatte an. Wer das Spiel vorbestellt, erhält pauschal zehn Prozent Nachlass auf beide Varianten. Dies reduziert den Preis für das Basisspiel auf 53,99 Euro und für die Commander Edition auf 80,99 Euro. Diese Preisstruktur soll sowohl Einsteiger als auch Fans der Franchise-Expansionsansätze ansprechen.

Cloud Gaming und Marktimpact

Neben der lokalen Installation unterstützt der Titel auch den Cloud-Gaming-Service GeForce Now von Nvidia. Dies ermöglicht es Spielern, das schwere Echtzeit-Strategie-Spiel ohne lokale Installation und ohne die Notwendigkeit einer hochrangigen Hardware-Konfiguration zu genießen. Nutzer mit einem entsprechenden Abonnement können so die Ressourcen der Cloud-Server für die Darstellung der komplexen Grafiken nutzen.

Die hohen Systemanforderungen und der große Speicherbedarf fallen in den Kontext einer aktuellen RAM-Krise auf dem Hardware-Markt besonders ins Gewicht. Während Grafikkarten-Preise stabil bleiben, drücken sich Speicherkosten auf Nutzer durch. Die Forderung nach 32 GiB RAM zwingt viele Spieler zu Upgrades, was die Einstiegshürde für die Reihe im Jahr des Release-Termins erhöht.

Mit der Veröffentlichung der Specs setzen Deep Silver und King Art Studios den Maßstab für moderne Echtzeit-Strategiespiele. Die Kombination aus hohen Rechenanforderungen und großer Datenmenge spiegelt den technischen Fortschritt innerhalb der Warhammer-40k-Lizenz wider. Spieler müssen nun absehen, ob ihre aktuelle Infrastruktur den Standards von Dezember 2024 genügt.